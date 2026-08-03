捷運盃街舞大賽初賽落幕 六國際隊伍、八國評審8月齊聚台北

邁入第21屆的「捷運盃街舞大賽」首度全面升級為國際賽，以「用夢想展現力量 讓世界看見台北（Empowered by Dreams Spotlight on Taipei）」為主題，經過兩天激烈比拚，各組晉級選手正式出爐，將於22日站上中山堂總決賽舞台，8月23日則將舉辦「國際霹靂舞邀請賽」，共6國際隊伍將來台較勁。

23日登場的「國際霹靂舞邀請賽」台北捷運公司邀請6組來自世界各地的國際霹靂舞隊伍，與一組台灣邀請種子隊伍及2026捷運盃霹靂舞Battle冠軍隊伍同場較勁，共八組隊伍展開世界級對決，打造歷屆最高規格的國際霹靂舞競技舞台。

今年賽事同步集結來自八個國家的世界級評審與師資，其中更包括多位奧運國家代表隊教練，讓選手不僅能在國內最高層級賽事切磋，更能透過國際裁判團的專業評選，與世界街舞接軌。

擔任本屆賽事顧問的日本霹靂舞國家隊教練大嘴老師表示，今年除了看見選手實力持續提升，更深刻感受到街舞文化的凝聚力，「無論是參賽者、教練、評審或觀眾，都因為熱愛街舞聚集在一起，這也是捷運盃一直以來最珍貴的價值。」他也觀察到，今年賽事促成中生代與新生代舞者同場交鋒，場場競爭激烈、難分高下，充分展現霹靂舞文化的傳承與延續，並認為捷運盃持續透過國際交流串聯不同世代與文化，讓台灣街舞持續走向國際。

今年初賽也吸引不少國內頂尖舞者參賽，OPEN STYLE組更有2026中華台北霹靂舞亞運國手的楊加力順利晉級決賽，她表示，「今年賽事氛圍相當熱烈」，才能讓舞者與觀眾彼此交流互相感染，共同創造出高能量的比賽現場。霹靂舞組同樣眾星雲集，不僅有備受矚目的霹靂舞神童NANA參賽，也有中華台北青年霹靂舞國家隊選手同場競技，也讓今年賽事競爭更加精彩。

今年捷運盃也首度與日本「Break St」及越南「RF Jam」建立國際合作，霹靂舞Battle冠軍隊伍將取得日本Break St國際賽種子資格，OPEN STYLE冠軍則可獲得越南RF Jam種子資格，讓台灣選手有機會代表捷運盃前進海外舞台，與各國好手交流競技，持續累積國際賽事經驗。8月22日將率先進行OPEN STYLE、排舞Adult、Youth組及霹靂舞決賽，隔天8月23日則壓軸登場國際霹靂舞邀請賽與排舞團對團Battle特別賽制。今年除了高規格競技賽事外，也將結合跨界演出，邀請台灣全創作冠軍男團U:NUS及韓國男團TNX帶來演出，透過街舞、音樂與國際交流，持續打造亞洲指標性的街舞賽事，讓世界看見台北。