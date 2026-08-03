高球／PGA火箭菁英賽 俞俊安末輪欠佳並列第31名

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA火箭菁英賽最終回合繳出71桿，並以4天低於標準8桿的272桿、並列第31名，這也是他連續3場比賽都晉級完賽。

美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的火箭菁英賽，總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元），選在底特律舉行，台灣僅俞俊安一人參賽。

俞俊安在前2回合分別繳出66、70桿的成績，讓他順利晉級；昨天在關鍵的第3回合，俞俊安繳出本週最低的65桿，獲得暫並列第17名的佳績。

沒想到今天最終回合，俞俊安抓2博蒂、吞3柏忌，繳出4天以來最高的71桿，排名直線下滑到並列第31名作收。

俞俊安今天各項數據都不夠出色，開球上球道率僅64%，排在第41名；標準桿上果嶺率也僅50%，排在第64名。

現年27歲的俞俊安，在經歷開季10戰7場淘汰的低潮後，目前表現越來越穩，包括今天在內，已是連續3場參賽都順利晉級打到最後，本季累積19場出賽有10場晉級，聯邦盃季後賽積分位居第111名。

最終PGA火箭菁英賽冠軍，由地主美國選手索本陽森（Michael Thorbjornsen）以4天低於標準18桿的262桿帶走。