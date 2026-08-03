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國際少年運動會會員大會在台舉行 地主兩代表成功連任

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部國際事務司副司長許秀玲發表競選演說，並成功高票連任國際少年運動會（ICG）委員。圖／運動部提供
運動部國際事務司副司長許秀玲發表競選演說，並成功高票連任國際少年運動會（ICG）委員。圖／運動部提供

2026年國際少年運動會（International Children's Games，簡稱ICG）昨天在花蓮召開委員會議與會員大會。適逢四年一度的組織核心幹部換屆改選，全球運動外交目光齊聚台灣，最終運動部國際事務司副司長許秀玲和台北市執行委員張芬芬成功連任。

我國不僅肩負東道主之責，代表團更參與多項重大會務決策，積極爭取核心席次連任，力求深化台灣在國際體育組織的話語權。

本屆會員大會依章程進行新一屆執委會與委員會的投、開票作業，改選項目涵蓋會長、副會長、秘書長、財務長、執行委員等6席關鍵要職，以及12席委員會成員。本次大會共有15位來自全球的優秀運動領袖，共同角逐12席委員席次。代表新北市提名的現任運動部國際事務司副司長許秀玲，在會議中積極爭取各國會員城市代表支持，最終以最高票當選，與代表台北市的現任執行委員張芬芬雙雙成功連任。

針對全球基層青少年運動發展的深度探討，ICG召開的兩大核心會議，在上午的委員會中，花蓮縣政府籌備委員會首先向各國代表進行「2026年國際少年運動會進度與籌備更新報告」，獲得全體委員高度肯定。會議隨後針對國際奧林匹克學院（IOA）最新動態及2028年將於斯洛維尼亞舉辦的ICG 60周年慶典活動等多項議題進行多方磋商。

運動部協助及支持爭取本次ICG大會首度移師花蓮舉辦，不僅讓世界體壇焦點關注到臺灣，並成功推動了花蓮的城市外交，我國代表亦藉由實質參與核心改選與章程修訂，將台灣的運動事務影響力深植於ICG國際組織的基層架構中，成為推動「運動外交」的在地最佳範例。

運動 國際少年運動會 運動部

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