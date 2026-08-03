桌球／鄭怡靜行李風波虛驚一場 專心備戰橫濱冠軍賽

台灣女子桌球好手鄭怡靜昨晚飛抵日本備戰WTT橫濱冠軍戰，沒想到在機場被拿錯行李；幸好經過一夜聯絡，教練鄭佳奇今天上午表示，鄭怡靜的行李已在剛剛被送到飯店。

世界桌球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽將於4日至9日登場，「台灣一姐」鄭怡靜昨晚飛抵日本備戰賽事，沒想到落地後卻發生行李被拿錯的烏龍事件。

鄭怡靜的教練鄭佳奇告訴中央社記者，「當時很快就聯絡了航空公司，對方也非常幫忙積極處理，只是第一時間拿錯行李的人都沒接電話，才讓我們有點著急，畢竟行李裡都是比賽用品。」

幸好經過一夜等待，拿錯行李的人今天上午已親自送到鄭怡靜下榻的飯店歸還，才結束這場鬧劇。

據了解，雖然2個行李都是黑色，但鄭怡靜的是知名桌球廠商品牌，外觀上有明顯不同，沒想到還會被拿錯。

鄭佳奇指出，由於沒有球拍、球鞋，今天上午鄭怡靜只能先去練習體能，預計下午才會到球場練球。

根據籤表，鄭怡靜在WTT橫濱冠軍賽首輪將對上羅馬尼亞的薩瑪拉（Elizabeta Samara）。