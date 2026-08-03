新竹帆船推廣大突破！年度「運動i台灣」系列活動體驗人數首度破千人

由新竹市政府主辦、指導單位運動部全民運動署支持的「115年運動i台灣2.0計畫─竹市i運動」系列活動正熱烈展開，承辦單位新竹市體育會帆船委員會說，今年特別推出「與風共舞─新竹帆船體驗營」，在南寮舊漁港掀起水上運動狂潮，累計參與及體驗人數首度飆破1000 人，創下歷年新高紀錄，成功讓竹市成為北台灣最重要的全民海洋運動推廣基地。

新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮表示，新竹擁有全台最著名的「九降風」與得天獨厚的海港地形，是發展帆船、風浪板等水上運動的天然核心。過去民眾常認為帆船是高門檻的運動，但透過中央與地方政府連續多年大力推動的「運動i台灣」計畫，委員會成功打破刻板印象，以多元、親民且極具教育意義的營隊，帶領市民安全擁抱海洋。

今年度的體驗營不僅在開放報名當日隨即秒殺額滿，更吸引了許多親子家庭、青少年及熱愛戶外運動的民眾熱烈參與，年度總體驗人數衝破千人，展現新竹市民對海洋運動的驚人熱情。

孫宗榮說，為讓千名市民玩得開心、學得安心，帆船委員會在今年的活動編排上下足功夫。除了由專業合格教練親自帶領民眾分批搭乘帆船、體驗風浪板與獨木舟之外，今年特別增設防災教育，由衷感謝新竹市消防局熱心派員到場宣導，進行極具教育意義的 CPR（心肺復甦術）與 AED（自動體外心臟電擊去顫器）教學，落實「水域安全教育」，此外，活動更趣味加碼「攀岩機體驗」，讓市民一次滿足「上山下海」的運動樂趣。

孫宗榮表示，今年體驗人數能創下破千佳績，背後離不開現場體育志工的大力協助與無私奉獻，從動線引導、到安全秩序維護，志工們的汗水是活動圓滿成功的關鍵。感謝運動部全民運動署、新竹市政府、消防局、全體志工以及所有市民的熱烈支持。未來委員會將持續深耕南寮舊漁港基地，培訓在地優秀風帆選手，期盼讓「帆影點點」成為新竹最美麗的日常風景。

新竹市體育會帆船委員會說，今年特別推出「與風共舞─新竹帆船體驗營」，在南寮舊漁港掀起水上運動狂潮，累計參與及體驗人數首度飆破1000 人，創下歷年新高紀錄。圖／新竹市體育會帆船委員會提供