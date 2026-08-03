國際少年運動會花蓮登場 警動員國安級維安護賽事

第58屆國際少年運動會（ICG）昨晚在花蓮縣立體育館開幕，來自26個國家、68座城市的近1300名選手及代表團成員齊聚花蓮，為歷年來花蓮規模最大的國際體育賽事。運動部長李洋親臨會場勉勵青年選手，花蓮縣警察局則比照國際大型賽會規格，結合中央單位投入維安工作。

花蓮縣警察局長范織坤表示，警方秉持「安全優先、零意外、零缺失」目標，賽前與主辦單位完成各競賽場館、開閉幕場地及代表團住宿地點勘查，自7月31日起各國代表團陸續抵台至8月6日離境期間，已成立「國際少年運動會聯合專案指揮所」，全天候統籌治安、交通、情資整合及突發事件處理。

因應大型國際活動維安需求，警方於開、閉幕典禮等重要場域設置電子安檢門，並針對入場人員及隨身物品進行安全檢查，落實違禁品管制；各場館與典禮會場採取外圍警戒、中層管制及核心防護的三層安全機制。交通部分則協調航空警察局、國道公路警察局及鐵路警察局，維護各國代表團自入境、轉運至抵達花蓮期間的行程安全。

花蓮縣警察局指出，此次維安任務整合國安局、移民署、警政署保安警察第一總隊維安特勤隊、保安警察第三總隊刑事警察大隊警犬分隊及刑事警察局偵查第五大隊等專業單位。其中國安局負責情資蒐集與風險評估，移民署負責外籍人士查驗及入出境管理，維安特勤隊負責反恐警戒與重大突發事件應處，警犬分隊執行爆裂物及危險物品搜索，刑事局則支援爆裂物偵搜、排除及鑑識工作。

開幕典禮由6名孩童手持象徵花蓮及世界五大洲的光球揭開序幕，運動部長李洋、國際少年運動會會長Igor Topole及各城市代表出席，開幕典禮邀請來自花蓮七腳川阿美族光榮部落、曾登上巴黎文化奧運舞台的DJ汝妮演出等。

國際少年運動會有來自26個國家、68座城市的近1300名選手及代表團成員齊聚花蓮，為歷年來花蓮規模最大的國際體育賽事。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣警察局比照國際大型賽會規格，與警政署保安警察維安特勤隊等單位合作，維護國際少年運動會賽事安全。圖／花蓮縣警察局提供