足球／2026安聯小小世界盃總決賽 U15新北蘆洲笑擁冰淇淋金盃

2026世界盃冠軍戰剛落幕，台灣安聯小小世界盃總決賽延續熱潮，於8月1日、2日在台北田徑場盛大開踢。長期推廣台灣基層足球的安聯人壽舉辦本次「2026安聯小小世界盃總決賽」，再現世界盃的熱情和精神。小將們歷經7區激烈的預賽，最終共有70隊前進總決賽一戰高下，各組別冠軍隊伍將獲得安聯小小世界盃經典特製的冰淇淋金盃。

對於賽事的深遠意義，中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示：「謝謝安聯長期推廣台灣基層足球，『安聯小小世界盃』依據FIFA草根足球理念結合小場比賽、技術闖關、親子參與、教練引導與公平競賽教育，讓孩子在安全、快樂、友善的環境中體驗足球，並建立學校、社區、俱樂部、家長與地方體育資源的合作平台。期許台灣足球更成長茁壯。」

值得一提的是，安聯人壽響應世界盃的團隊合作與跨國交流，並實踐「One Allianz」核心精神，今年首度舉辦「國際友誼邀請賽」。賽事以五人制足球進行，邀請印尼安聯人壽U15隊伍及泰國青年勁旅來台，與台灣離島代表金門隊和2025年冠軍台中代表隊同場交流球技。此舉旨在深化國際文化共融，讓小將們感受國際化氛圍、累積賽事經驗並建立深厚友誼。印尼安聯代表也對此表示感謝，指出球員們對跨國交流充滿期待，且賽事理念與安聯推廣「MoveNow」的倡議相符，很榮幸能共襄盛舉，一同延續推廣足球運動的精神。

在激烈的總決賽中，新北蘆洲足球隊以2：0擊退冠軍熱門和平國中，成功奪得U15組別冠軍。總教練陳彥叡表示，球隊過去在國小階段曾拿過冠軍，但這是在國中（U15）層級首次拿下冠軍金盃。為了讓九年級的畢業生不留遺憾，教練團特別安排他們上場享受比賽過程。在戰術層次上，球隊徹底執行了「先穩固防守，再伺機反擊」的務實策略，成為決賽中克敵制勝的關鍵。

在場上精準執行戰術的關鍵球員林柏佑，開賽不久即率先破網提振士氣，也如願奪得金靴獎，他也在賽後分享了他在高壓比賽中的抗壓方式。他表示，如果感到過度緊張，會拿冰塊握在手上冰鎮一下，藉此幫助思緒保持冷靜。平時會透過觀看世界盃轉播學習的他，特別崇拜巴西球星「小羅」（Ronaldinho），並嚮往其在球場上如跳舞般隨心所欲的盤帶技巧。面對未來的發展，即將升上國三的林柏佑展現出對足球的熱愛與堅持，並明確表示若未來沒有理想的高中球隊招攬，也會考慮出國發展，希望能將真正熱愛的足球做到最好。

各級別冠軍：

U6：新屋足球俱樂部隊

U8：肯尼獅隊

U10：大將Power隊

U12：TFA U12尤文圖斯隊

U15：新北蘆洲足球隊

U8冠軍賽競爭激烈。圖／安聯小小世界盃提供

花蓮尤文圖斯隊教練羅雷杰帶領球隊在U12組封王。圖／安聯小小世界盃提供

新北蘆洲5號林柏佑（右）貢獻一球率隊封王。圖／安聯小小世界盃提供