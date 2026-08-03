桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

東京奧運奪下混雙銅牌的我國桌球「一姊」鄭怡靜，昨天飛往日本準備參加4日登場的WTT橫濱冠軍賽，不料卻發生行李遺失意外，所幸今天早上終於找到拿錯行李的旅客，結束一場虛驚，教練也特別發文網友們的熱心幫忙。

鄭怡靜教練鄭佳奇昨天晚間透過Threads求助，指出裝有鄭怡靜比賽用品的行李被黃姓旅客誤拿，並請網友幫忙擴散訊息；她也持續更新狀態，但到今天早上仍沒著落。

《聯合新聞網》昨晚聯繫上鄭佳奇，她表示行李箱仍未尋回，航空公司也有幫忙找，「但是那個人沒有接電話，郵件也沒有回。」團隊持續尋找行李外也有進行備案，像球拍有讓朋友幫忙從台灣帶，也有找蝴蝶公司問。

台灣時間今天早上9點多，終於傳回好消息，鄭佳奇社群發文寫道：「謝謝廣大的森（脆）友們發揮強大的力量幫忙擴散！今天上午10點多，航空公司已經順利與對方取得聯繫，預計會儘速於上午協助將行李送至指定地點。昨天抵達後忙著處理各項事情，現在才有時間好好向大家道謝。謝謝每一位幫忙轉發、提供方法的朋友，也特別感謝熱心脆友協助以日文留言，我們真的非常感恩！」

鄭佳奇也解釋，有網友詢問為何不留下黃姓乘客完整姓名，主要是考量個資保護，「我們不能因為一時焦急，就公開他人的個人資訊。也相信對方只是行程匆忙，一時疏忽沒有確認姓名，並非刻意拿錯。」

鄭佳奇最後提到，稍後順利拿回行李箱後，會再到Threads上正式向大家報平安，「真的、真的非常感謝大家的熱心幫忙！」