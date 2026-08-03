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紐西蘭超馬女將29天縱貫阿爾卑斯 刷新歷史紀錄

中央社／ 綜合外電報導
紐西蘭女子超馬名將伍茲。圖截自X
紐西蘭女子超馬名將伍茲。圖截自X

紐西蘭女子超馬名將伍茲（Sophie Woods），昨天晚間抵達阿爾卑斯1號線路（Via Alpina）終點摩納哥。她以29天橫跨8國奮戰2000多公里，大幅刷新這條線路舊有的35天紀錄。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這條極艱難的挑戰線路，累計爬升高度相當於攀登聖母峰12次。英國好手卡特羅（Jake Catterall）2024年曾以35天寫下舊紀錄，而伍茲不但僅以29天完成，其中還包括繞路避開野火。

現年42歲的伍茲7月4日從義大利出發，沿途經過斯洛維尼亞、奧地利、德國、列支敦斯登、瑞士及法國步道，最終抵達地中海沿岸的摩納哥。

伍茲與她的團隊一路對抗兩波熱浪、暴風雨、成群馬蠅，還因野火繞道增加200公尺險峻爬升，整個路線多出5公里。

伍茲表示：「我欣喜若狂，但也筋疲力盡。」

「最後幾天，我每天只睡1.5小時到2.5小時，就是為了在最後階段全力衝刺，這讓我有點繃到極限。」

阿爾卑斯1號線路公認極其艱難且技術性極高，過去僅有少數超馬跑者曾在正式計時下挑戰。

伍茲說：「有幾個時刻，我真的不知道自己該如何抵達終點」，「我從未想過要停下，但它的艱鉅程度有時真令人喘不過氣。」

伍茲表示：「我或許不是速度最快的人，但我知道如何在山裡撐過漫長辛苦的一天，並在渾身疼痛時繼續前進。」

伍茲靠著麥當勞、義大利麵和能量凝膠補充體力。她每天要跑15至18小時，沿途則有丈夫、朋友，以及愛犬陪伴支援。

伍茲說：「第一週真的很可怕，全身都腫了，全身都痠痛，我當時很確定自己會拉傷幾百萬條肌肉。」

「第二週也沒好到哪去，但到了第三週，我感覺自己體能開始變好。」

面對野火阻路，伍茲表示：「我以前曾靠近過野火，那真的很嚇人。我不想因為穿越火場，而讓自己、我的團隊或任何人身陷險境。」

「我們對路線大致樣貌有個粗略計畫，但沿途其實很多都是隨機應變。我們所有的估算都錯了，每一天的距離和爬升高度都比我們想的還要多。」

伍茲說：「我不想跑超過30天，30天已經足夠了。」

那麼，一個連續29天、每天跑18小時的人，現在打算做什麼？伍茲補充說：「我打算花很多時間窩在沙發上看網飛（Netflix），還要吃點蔬菜。」

超馬 伍茲 紐西蘭

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