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高球／英國公開賽拉尾盤 徐薇淩並列第6平個人最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

台灣旅美高球女將徐薇淩，今天在LPGA英國公開賽最終輪抓下4博蒂，可惜第18洞吞下雙柏忌，但單輪69（-2）桿成績仍讓她從三輪打完的並列16名躍居10名，最終以283（-1）桿的並列第6名結束賽事，追平去年在英國公開賽締造的個人最佳成績。

日本女將桑木志帆延長賽第2洞推出致勝小鳥，驚險擊敗德國亨澤萊特（Esther Henseleit），以279（-5）桿捧冠，也帶走150萬美元（約4842萬新台幣）高額獎金。

徐薇淩首輪打完並列26名，第二輪沒有博蒂入袋下排名下滑，但仍以並列第45名順利晉級；第三輪她表現反彈，繳出抓4博蒂、吞2柏忌的成績，排名一口氣升到第16名。

最終輪賽事，徐薇淩第一洞就抓下小鳥，轉場後更在4洞中抓下3博蒂，排名一路往上，可惜第18洞吞下雙柏忌，最終以283（-1）桿的並列第6收尾，帶回247127美元（約797萬新台幣）獎金。

桑木志帆和亨澤萊特同以279桿結束四輪競逐，讓戰局進入延長賽，第二洞抓下致勝博蒂的桑木志帆形容奪冠心情「無法置信」，這也是她生涯首度捧起大賽金盃。

徐薇淩 英國 LPGA

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