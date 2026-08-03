世足賽／批出售世足股權「荒唐」 FIFA前副主席籲重建信任

國際足球總會（FIFA）前副主席鮑以思表示，現任主席英凡提諾撤回引入私人資本投資世界盃的計畫後，FIFA應以球迷利益為念並須重建外界信任。他形容這項提案「荒唐」。

路透社報導，FIFA總原先提議成立一個負責經營包括世界盃在內FIFA賽事的新實體，透過出售該實體約20%的股權，籌集高達42億美元。

7月28日公布的該提案立即引發強烈反彈。歐洲足球總會（UEFA）揚言杯葛FIFA賽事，並指責該組織將足球的「靈魂」拿來交易。

FIFA則辯稱，出售商業運作的少數股權所得數十億美元收益可以支持全球足球發展，並稱提案遭到媒體曲解。

鮑以思（Jim Boyce）接受路透社訪問時說：「絕對不應該把這個賣給投資人。投資的目的是為了賺錢。國際足總是一個非營利組織，要推廣全球足球，他們不需要外部投資人。」

他指出，這起事件讓FIFA面臨重建信任的艱鉅任務。

鮑以思說：「一般球迷對於這件事感到非常厭惡，大家在觀望國際足總會怎樣進行修補。國際足總主席是一個地位極高的位置。現在如果他要保住自己的職位，就必須著手修補我只能用『荒唐可笑』來形容的建議所造成的損害。」

英凡提諾（Gianni Infantino）面臨於明年連任的壓力。中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）主席蒙塔格利安尼（Victor Montagliani）傳出有意角逐。

自從2016年接替布萊特（Sepp Blatter）出任FIFA主席以來，現年56歲的瑞士人英凡提諾連續兩次在無人競爭下自動連任。他4月已經表示將尋求第4任。投票定於明年3月18日在摩洛哥舉行。