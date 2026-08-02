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桌球／幫擴！「學姊」鄭怡靜行李機場遺失 內有比賽用品
東京奧運奪下混雙銅牌的我國桌球「一姊」鄭怡靜，今天飛往日本準備參加4日登場的WTT橫濱冠軍賽，不料卻發生行李遺失意外，教練鄭佳奇晚間透過Threads求助，希望拿錯行李的黃姓旅客能歸還裝有重要比賽用品的行李。
鄭怡靜教練鄭佳奇2日晚間在Threads發文，寫下「8月2日NH852航班，松山機場飛往東京的黃先生／小姐，誤拿了我們的行李箱，裡面是我們重要比賽用品，看到麻煩請與我們聯絡，謝謝」，並請網友幫忙擴散訊息，已經有上千則訊息留言關心，並有超過2600則轉發，發揮「台灣動森」的熱心助人力量。
鄭佳奇補充，拿錯行李是發生在日本羽田機場，但在她發文後3小時更新狀況，行李箱仍沒找到，黃姓旅客的行李箱也尚未取回。
《聯合新聞網》聯繫上鄭佳奇，她表示行李箱仍未尋回，航空公司也有幫忙找，「但是那個人沒有接電話，郵件也沒有回。」
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