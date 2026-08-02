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擊劍／亞洲青少年盃台北站 地主小將斬獲1金3銀1銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026亞洲青少年盃擊劍巡迴賽－臺北站青少年男子軍刀頒獎，地主男子軍刀好手梁崇義（左一）獲得銀牌。圖／中華民國擊劍協會提供
2026亞洲青少年盃擊劍巡迴賽－臺北站青少年男子軍刀頒獎，地主男子軍刀好手梁崇義（左一）獲得銀牌。圖／中華民國擊劍協會提供

「2026亞洲青少年盃擊劍巡迴賽－臺北站（2026 Asian Cadet Cup Taipei）」今天臺北體育館4樓技擊館圓滿落幕，最終日進行青少年男子軍刀及青少年女子鈍劍兩項賽事，地主男子軍刀好手梁崇義一路挺進冠軍戰，最終勇奪銀牌，為地主隊再添一面獎牌。

本屆賽事三天共進行男子、女子銳劍、鈍劍及軍刀等6個項目，臺灣選手最終以1金3銀1銅、共5面獎牌作收，在亞洲各國青少年好手競逐下展現地主實力。 

青少年男子軍刀賽事中，梁崇義自分組賽開始便展現良好狀態，以全勝之姿晉級淘汰賽，並一路過關斬將挺進四強；四強戰面對泰國選手 NOPPORNPROM Worrakorn，梁崇義掌握比賽節奏，以15：6取得勝利，強勢挺進冠軍戰。

金牌戰對上另一名泰國好手 CHAINAKEN Supakorn，梁崇義開局面對對手在距離掌控及連續攻擊上的壓力，一度陷入落後；經過局間調整後，梁崇義改變距離與攻防策略，逐漸掌握比賽節奏並連續追分，一度將比分追至9：11，可惜比賽後段 CHAINAKEN Supakorn重新掌握節奏，梁崇義最終以9：15惜敗，收下青少年男子軍刀銀牌，也為台灣在本站賽事再添一面獎牌。

青少年女子鈍劍方面，香港選手展現整體競爭實力，共有3名選手挺進四強，冠軍戰更上演香港內戰，最終WONG Wing Lam Grace以15：8取得勝利，奪下本站女子鈍劍金牌，WONG Shu Yu Scarlett獲得銀牌，香港選手WAI Ka Ying及新加坡選手LU Ke Chen則並列銅牌。 

本屆亞洲青少年盃臺北站經過三天激烈對抗，地主在6個競賽項目中，共拿下1金3銀1銅，其中，曾泓鈞於青少年男子銳劍勇奪金牌，為地主摘下本屆賽事首金；張棻媛於青少年女子軍刀摘銀，林若鴻於青少年女子銳劍奪銀、王禹涵獲得銅牌，梁崇義則於最終日男子軍刀再添銀牌。

2026亞洲青少年盃擊劍巡迴賽－臺北站，共有來自澳洲、香港、印度、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、菲律賓、新加坡、韓國、泰國及臺灣等11個國家與地區、362名選手參賽，參賽規模創近三年新高。

相較2025年臺北站208名選手，今年增加154人、成長超過7成，其中國外選手更由88人增加至189人，成長約115％，顯示臺北站的國際吸引力持續提升。

中華民國擊劍協會表示，本屆臺灣最終拿下1金3銀1銅，展現臺灣青少年擊劍人才培育成果；國際賽事在台舉辦的意義，不僅在於爭取獎牌，更能讓國內青少年選手在家門口與亞洲各國好手競技，累積國際積分與實戰經驗，同時讓選手、教練、裁判及賽事團隊共同提升國際賽事經驗。

未來協會將持續深化青少年人才培育與國際交流，積極爭取更多亞洲及世界級賽事來臺舉辦，持續提升臺灣擊劍在國際舞台上的能見度與競爭力。

男子軍刀冠軍戰，梁崇義（左）對戰泰國CHAINAKEN Supakorn。圖／中華民國擊劍協會提供
男子軍刀冠軍戰，梁崇義（左）對戰泰國CHAINAKEN Supakorn。圖／中華民國擊劍協會提供

體育館 青少年

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