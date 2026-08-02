心元盃匹克球賽台大體育館登場 逾5百選手參賽

2026第2屆心元盃匹克球公開賽，今天在台大綜合體育館登場，祭出總獎金新台幣10萬元誘因下，吸引超過500名選手參賽，致力打造台灣最具規模匹克球品牌賽事之一。

第2屆心元盃匹克球公開賽首度移師台大體育館舉行，今年賽事規模再創新高，更祭出總獎金新台幣10萬元，舉辦團體賽、男子雙打、女子雙打及混合雙打等，活動現場氣氛熱烈，包含台北101董事長賈永婕及藝人安吉等人到場支持，展現社會各界對匹克球運動發展的高度關注。

隨著近年匹克球新興運動快速崛起，長期深耕網球教育的心元網球立刻投入匹克球推廣，不僅期望讓更多不同年齡層民眾都能輕鬆接觸這項兼具趣味、社交與競技性運動，更致力於打造台灣最具規模與代表性匹克球品牌賽事之一，透過競賽串連不同世代、不同背景的匹克迷。

心元表示，匹克球不只是近年全球成長最快速運動之一，更是一項適合全年齡參與、能促進健康與人際交流的全民運動，未來將建立更完整匹克球生態圈，希望更多人因為匹克球而愛上運動。