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台北羽賽／165公分沖本優大首度參賽就奪冠 日本包3冠成最大贏家

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

身高僅165公分的日本好手沖本優大，首度參加台北羽球公開賽就一路奪冠，且是昨天瓦解我國「一哥」周天成兩個賽末點逆轉勝，今天面對從會外賽晉級的韓國黑馬俞泰彬再以21：19、21：12奪勝，迎接生涯第二座BWF超級300冠軍，也是今天第三組登頂的日本選手。

日本羽將台北公開賽共有3組人馬闖進今天壓軸日的決賽，先上場的混雙組合渡邊勇大／田口真彩直落二擊敗地主唯一希望楊博軒／胡綾芳，緊接上陣的女雙中山菫／高橋美優也以21：16、21：18拍下列頭號種子的馬來西亞組合陳康樂／穆拉里塔蘭，加上第4種子沖本優大也登頂，為日本選手寫下決賽日百分百勝率。

壓軸上場的沖本優大也笑說，自己是承接前兩組同胞的氣勢，很開心能在台北奪冠。今年他已在同是超級300的加拿大公開賽奪下BWF超級巡迴賽首冠，台北賽再捧金盃，接續馬不停蹄就要轉往韓國參加同是超級300系列的韓國公開賽，他盼延續台北的好狀態，繼續打下佳績。

小學羽球、棒球雙棲的沖本優大，拿過亞青賽冠軍，目前世界排名26的他明確說，以奧運為目標，希望登上五環殿堂。

台北羽球公開賽女單由17歲印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma）奪冠，她以兩個21：16擊敗越南阮垂玲，寫下台北賽最年輕冠軍紀錄；男雙決賽由印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）以23：21、21：19拍下馬來西亞組合謝定峰／戴偉欽。

台北市長蔣萬安（中）擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（右二）擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右二）擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

韓國黑馬俞泰彬男單決賽飲恨。記者余承翰／攝影
韓國黑馬俞泰彬男單決賽飲恨。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大（左）擊敗韓國俞泰彬，奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大（左）擊敗韓國俞泰彬，奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大（左）奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影
日本沖本優大（左）奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本 台北 混雙

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