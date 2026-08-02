台北羽賽／165公分沖本優大首度參賽就奪冠 日本包3冠成最大贏家

身高僅165公分的日本好手沖本優大，首度參加台北羽球公開賽就一路奪冠，且是昨天瓦解我國「一哥」周天成兩個賽末點逆轉勝，今天面對從會外賽晉級的韓國黑馬俞泰彬再以21：19、21：12奪勝，迎接生涯第二座BWF超級300冠軍，也是今天第三組登頂的日本選手。

日本羽將台北公開賽共有3組人馬闖進今天壓軸日的決賽，先上場的混雙組合渡邊勇大／田口真彩直落二擊敗地主唯一希望楊博軒／胡綾芳，緊接上陣的女雙中山菫／高橋美優也以21：16、21：18拍下列頭號種子的馬來西亞組合陳康樂／穆拉里塔蘭，加上第4種子沖本優大也登頂，為日本選手寫下決賽日百分百勝率。

壓軸上場的沖本優大也笑說，自己是承接前兩組同胞的氣勢，很開心能在台北奪冠。今年他已在同是超級300的加拿大公開賽奪下BWF超級巡迴賽首冠，台北賽再捧金盃，接續馬不停蹄就要轉往韓國參加同是超級300系列的韓國公開賽，他盼延續台北的好狀態，繼續打下佳績。

小學羽球、棒球雙棲的沖本優大，拿過亞青賽冠軍，目前世界排名26的他明確說，以奧運為目標，希望登上五環殿堂。

台北羽球公開賽女單由17歲印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma）奪冠，她以兩個21：16擊敗越南阮垂玲，寫下台北賽最年輕冠軍紀錄；男雙決賽由印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）以23：21、21：19拍下馬來西亞組合謝定峰／戴偉欽。

台北市長蔣萬安（中）擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（右二）擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

韓國黑馬俞泰彬男單決賽飲恨。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安擔任台北羽球公開賽男單頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大（左）擊敗韓國俞泰彬，奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影

日本沖本優大奪下台北羽球公開賽男單冠軍。記者余承翰／攝影