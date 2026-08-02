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東引軍事越野障礙賽登場 跑者穿越坑道據點挑戰國境之北

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線即時報導
跑者自忠誠門前起跑，挑戰結合軍事設施、戰地文化與自然景觀的特色賽道，展開東引軍事越野障礙賽。圖／連江縣府提供
跑者自忠誠門前起跑，挑戰結合軍事設施、戰地文化與自然景觀的特色賽道，展開東引軍事越野障礙賽。圖／連江縣府提供

一年一度的東引軍事越野障礙賽登場，來自全國各地及海外的越野跑好手齊聚國境之北，從東引忠誠門前出發，挑戰結合戰地文化、軍事設施及自然景觀的特色賽道。連江縣長王忠銘表示，盼透過賽事串聯觀光、文化與運動，讓更多人認識東引獨特的戰地風貌及島嶼景觀。

王忠銘表示，東引軍事越野障礙賽舉辦至今，已逐漸成為連江縣具代表性的品牌活動，也是全台少見結合軍事地景的越野障礙賽。不同於一般路跑，參賽者除挑戰體能，也會穿越自然步道、軍事設施及戰地遺跡，透過雙腳認識東引的歷史與文化。

今年賽事規畫3個組別，包括3.5公里「光芒萬丈組」、8.5公里「人定勝天組」，以及16公里「忠義驃悍組」，分別適合初次挑戰者及具速度、耐力與越野經驗的跑者。

參賽者沿途將穿越東引著名的「五百障礙」軍事訓練場域，並經過東湧燈塔、安東坑道、三山據點等景點，在克服地形及障礙的同時，也能欣賞國境之北的海岸景觀與戰地風情。

王忠銘指出，縣府近年積極推動四鄉五島特色觀光，希望透過大型品牌活動，讓馬祖觀光不再集中於單一季節，逐步朝四季旅遊發展。東引軍事越野障礙賽不只是一場運動競賽，也是一趟結合景點、文化與地方體驗的深度旅程。

今年活動另規畫陸軍東引地區指揮部裝甲車試乘、安東坑道頌缽瑜伽、糯米蒔與地瓜餃手作體驗、美食文創市集及微醺之夜等活動，讓參與民眾從白天到夜晚，都能感受東引的地方文化與觀光特色。

王忠銘表示，賽事所展現的「人定勝天、忠義驃悍」精神，不只是競賽口號，也象徵馬祖居民長期面對自然環境與交通限制所培養出的堅毅性格。他也祝福參賽選手安全完賽、突破自我，並邀請跑者賽後放慢腳步，品嘗在地美食、體驗東引文化。

民眾搭乘裝甲車體驗軍事設施，成為東引軍事越野障礙賽周邊活動亮點之一。圖／連江縣府提供
民眾搭乘裝甲車體驗軍事設施，成為東引軍事越野障礙賽周邊活動亮點之一。圖／連江縣府提供

東引軍事越野障礙賽同步規畫裝甲車試乘體驗，吸引民眾近距離感受戰地特色。圖／連江縣府提供
東引軍事越野障礙賽同步規畫裝甲車試乘體驗，吸引民眾近距離感受戰地特色。圖／連江縣府提供

「2026東引軍事越野障礙賽」熱血登場，連江縣長王忠銘與來自全國及海外跑者於起跑拱門前合影，為賽事揭開序幕。圖／連江縣府提供
「2026東引軍事越野障礙賽」熱血登場，連江縣長王忠銘與來自全國及海外跑者於起跑拱門前合影，為賽事揭開序幕。圖／連江縣府提供

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