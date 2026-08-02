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Run For Dad爸趣迷你馬拉松 任賢齊、九孔亮相星味十足

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣藍綠縣長參選人參加田中鎮「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」，。圖／中華民國舒康樂活運動協會提供
彰化縣藍綠縣長參選人參加田中鎮「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」，。圖／中華民國舒康樂活運動協會提供

約900名親子今到彰化縣高鐵二號公園，參加田中馬系列活動-爸趣迷你馬拉松的3公里路跑，田中子弟歌手任賢齊帶父母，藝人「九孔」和家人現身，和民眾一起挑戰HYROX和趣味競賽，藍、綠縣長參選人到場一起做暖身操，讓人看見藝人親民的一面，也感受2026選舉到來的較勁氣氛。

中華民國舒康樂活運動協會今在高鐵彰化站（田中站），舉辦「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」，縣長王惠美趕到，鼓勵爸爸媽媽帶孩子從小養成運動習慣，有益身心健康。田中馬總幹事鄭政宗表示，爸爸總是習慣把愛放在行動裡，不擅長說出口，中華民國舒康樂活運動協會規劃屬於爸爸的親子活動，不用安排昂貴行程，只要牽著孩子的手就能創造孩子最珍貴的回憶。

活動邀請田中子弟任賢齊、藝人九孔參加。任賢齊和父母同來，九孔一家三代六人到場，先和參加民眾一起做暖身操，成為場中焦點。國民黨縣長參選人魏平政、民進黨縣長參選人魏平政都出席，兩人並肩做暖身操，雖未握手問好但氣氛尚稱融洽，隨後和田中鎮長蕭淑芬和、縣議員鄭俊雄等人同時搖鈴，配合配田中鎮農特產「田中米」爆米香「碰」一聲，宣布「「Run For Dad 爸趣迷你馬拉松」開跑。

今除了3公里迷你馬拉松，也安排HYROX體驗，家長帶孩子依序完成雪橇推進50公尺、雪橇拖拉50公尺、划船機1千公尺等八項競賽，其中沙袋負重弓箭步100公尺改為揹孩子弓箭步前進 100公尺，有些爸爸氣吁吁達成任務，工作人員說爸爸一定不喊重，不會要孩子減肥。

參加「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」的親子卯足勁完成搬運、推拉、跳躍等趣味體能挑戰。任賢齊的父母年逾八旬，在場邊當觀眾，九孔和家人下場體驗HYROX，主辦單位感謝從上午8點留到10點，幾乎全程參與，為活動增色不少，也協助田中馬打造全齡、全家都能參與的運動品牌。

彰化縣田中鎮「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」起跑。圖／中華民國舒康樂活運動協會提供
彰化縣田中鎮「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」起跑。圖／中華民國舒康樂活運動協會提供

彰化縣田中鎮「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」，歌手任賢齊（第二排右一）和藝人九孔（右二）做暖身操。圖／中華民國舒康樂活運動協會提供
彰化縣田中鎮「Run For Dad爸趣迷你馬拉松」，歌手任賢齊（第二排右一）和藝人九孔（右二）做暖身操。圖／中華民國舒康樂活運動協會提供

馬拉松 九孔 任賢齊

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