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台北羽賽／楊博軒、胡綾芳直落二不敵日本組合 混雙首冠夢碎

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒與胡綾芳以19：21、8：21不敵日本組合渡邊勇大與田口真彩，屈居亞軍。雙方今年亞錦賽混雙8強交手過，當時楊胡配直落二不敵日本組合，今天雙方再度過招，可惜仍未能突破。

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（左）與田口真彩（右）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（左）與田口真彩（右）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（後）與胡綾芳（前）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（後）與胡綾芳（前）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（右）與胡綾芳（左）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國組合楊博軒（右二）與胡綾芳（右三）以亞軍作收，運動部長李洋（左二）到場擔任頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國組合楊博軒（右二）與胡綾芳（右三）以亞軍作收，運動部長李洋（左二）到場擔任頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右三）與田口真彩（右四）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍，我國組合楊博軒（左四）與胡綾芳（左三）則收穫亞軍，運動部長李洋（左二）到場擔任頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右三）與田口真彩（右四）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍，我國組合楊博軒（左四）與胡綾芳（左三）則收穫亞軍，運動部長李洋（左二）到場擔任頒獎嘉賓。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（後）與胡綾芳（前）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，我國好手楊博軒（後）與胡綾芳（前）以19：21、8：21不敵日本對手，屈居亞軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右）與田口真彩（左）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍。記者余承翰／攝影

2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右一）與田口真彩（右二）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍，我國組合楊博軒（左二）與胡綾芳（左一）則收穫亞軍。記者余承翰／攝影
2026台北羽球公開賽混雙冠軍賽，日本組合渡邊勇大（右一）與田口真彩（右二）以21：19、21：8獲勝，拿下本屆賽事冠軍，我國組合楊博軒（左二）與胡綾芳（左一）則收穫亞軍。記者余承翰／攝影

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