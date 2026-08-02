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台北羽賽／破戴資穎紀錄！17歲印度小將首度封后成最年輕冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影
17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影

17歲印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma）首度來台參加台北羽球公開賽，就締造賽史紀錄，且是打破偶像、我國退役傳奇戴資穎紀錄，今天她以兩個21：16擊敗越南阮垂玲，以17歲7個月又11天年紀封后，成為賽史最年輕冠軍得主。

小戴2012年奪下台北公開賽女單冠軍時18歲，相隔14年，夏爾瑪寫下新猷，五官仍有些稚氣的她賽後透露，賽前其實很緊張，「但上了場我告訴自己發揮百分之百，全力以赴，我沒有任何壓力去打比賽。」

世界排名34的夏爾瑪8強賽開始連退種子，包括昨天擊敗我國希望、列第5種子的黃宥薰，今天更只花36分鐘就擊敗列第6種子的阮垂玲，生涯首度在BWF超級系列賽登頂。

聽聞成為台北賽最年輕冠軍，夏爾瑪驚呼說：「真的嗎？我非常開心！」聽聞自己打破的是偶像戴資穎紀錄，讓她再驚呼一聲。青少年排名曾經登頂女子單打第一的她也提到，接續會繼續努力，希望在超級1000和750等級的大賽也能打出好表現。

首度來台就締造生涯超級賽首冠里程碑，夏爾瑪也笑說，儘管這幾天台北天氣滿熱，但一切體驗都很好，很享受本周的台北賽。

17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影
17歲印度小將夏爾瑪奪下台北公開賽女單冠軍。記者余承翰／攝影

戴資穎 印度 冠軍

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