世足賽／世界盃股權出售計畫喊卡 各國足壇反應分歧

鑒於各界強烈反彈，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）昨天宣布撤回引入私人資本投資世界盃的計畫。消息公布後，各國足球協會反應分歧，以下是路透社整理主要足協反應。

●歐洲足球總會（UEFA）聲明

「UEFA歡迎FIFA撤回將旗下賽事（包括世界盃）部分股權出售給私人資本的計畫。」

「現任FIFA領導階層不僅已失去UEFA的信任，也失去許多足球界成員的信任。」

「UEFA將立即與全球各地及足球運動各層面的合作夥伴及利害關係人展開合作，透過現有的FIFAForward計畫，提出新的資源分配方式。」

「這是整個足球界的勝利，但事情不能就此結束。提案雖然已撤回，重建外界對FIFA的信任才剛開始。」

●英格蘭足球協會（English FA）聲明

「我們完全支持UEFA的立場。現在是時候全面嚴格檢討FIFA的領導與治理，以確保全球足球以透明方式運作，造福全部211個協會，並以足球的長遠發展為核心理念。」

●中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）聲明

「CONCACAF及旗下41個會員協會歡迎FIFA撤回FIFA Forward Enterprise提案。」

「FIFA並非私人企業，是受足球運動及會員協會託付管理的組織。負責FIFA運作的人應以服務為職責，而非追求權力；若未善盡責任，就不能免於究責。」

●德國足球協會（German FA）主席紐恩多夫（Bernd Neuendorf）

「現在必須全面調查英凡提諾推動這項計畫的整個過程。FIFA主席以單方面、缺乏透明且最終不負責任的方式行事，且未能以足球的最佳利益為依歸。」

●挪威足球協會（Norway FA）主席克勞維尼斯（Lise Klaveness）

「英凡提諾與FIFA撤回這項提案絕對有其必要。如今這已實現，我們當然對結果感到欣慰。」

「這件事不能只是另一場權力鬥爭。我們也必須把握這個時刻，真正落實自身治理原則，讓內部文化擺脫恐懼與政治角力，走向更開放透明。」

●荷蘭足球協會（KNVB）

「儘管提案撤回，這件事對KNVB而言並未結束。整個決策過程已嚴重破壞我們對FIFA主席英凡提諾的信心，KNVB已不再信任他的領導。」

●摩洛哥皇家足球總會（FRMF）主席萊克賈（Fouzi Lekjaa）

「我們歡迎FIFA主席英凡提諾撤回FIFA ForwardEnterprise提案。」

「近年FIFA發展計畫在非洲取得進展，是全體會員必須努力保護的重要成果。在此背景下，儘管改革提案具有其重要性，全球足球大家庭的團結仍應優先於提案引發的任何分歧。」

●亞洲足球聯盟（AFC）總裁薩爾曼 (Salman binIbrahim Al Khalifa)

「全球足球運動的未來，始終應透過適當協商、集體對話及尊重既有治理架構來決定。」

「AFC已準備好支持任何有助團結足球大家庭、促進全球足球持續發展，並造福所有利害關係人的倡議。」