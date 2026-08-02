L7 LIAN CROSSFIT奪下Red Bull Gym Clash台灣總決賽冠軍 將前進埃及

全球混合式健身競賽Red Bull Gym Clash台灣總決賽昨天（1日）進行，來自全台各地的健身房代表隊伍齊聚一堂，透過結合力量、耐力、技巧與團隊策略的多項挑戰，角逐年度台灣最強健身房榮耀。經過激烈較量，最終由L7 LIAN CROSSFIT在三項比賽制霸全場、奪下冠軍。他們將代表台灣前進埃及參加世界總決賽，與近30個國家冠軍隊伍共同角逐「地表最強健身房」殊榮。

賽事自開場便競爭激烈，L7 LIAN CROSSFIT在首關「Power 力量測試」率先繳出440公斤的挺舉總重，取得領先優勢；進入「 Endurance 耐力挑戰」及 「Skill 技巧任務」後，四位隊員延續穩定表現，透過明確分工、精準配速與流暢的動作銜接，持續擴大領先差距，最終以挺舉總重量440公斤、累積完成566次的風扇車卡路里及啞鈴蹲舉、啞鈴倒退弓箭步及肩膀過頭支撐項目，以及在6分54秒的完成65次的沙袋上博及波比跳，他們在三個項目均拿下冠軍，成功封王，展現兼具力量、耐力與團隊默契的競技實力。

本屆參賽陣容堅強，包括曾登上CrossFit Games獲選台灣最Fit女子選手的洪寀睿、七度拿下 CrossFit Open台灣男子組第一、連續兩年晉級CrossFit Games亞太區準決賽的朱宇森、亞洲拳擊錦標賽國手張易陽以及長年效力台灣女子冰球國家隊的謝知辰等強勁參賽選手。來自不同運動領域的選手齊聚一堂，憑藉各自的體能優勢、訓練經驗與團隊配置正面交鋒，展現多元且高強度的競技實力。 從日常訓練累積團隊默契，冠軍隊伍放眼世界舞台。

談及奪冠關鍵，L7 LIAN CROSSFIT隊員陳宜欣表示，團隊在賽前進行了兩至三次完整演練，過程中每位成員都會提出想法，持續調整分工與比賽策略。她表示：「我們在賽前做了充分的溝通與演練，每次練習後，大家都會分享自己的意見，讓團隊默契愈來愈好。」

回顧比賽過程，陳宜欣坦言，進入第二關風扇車項目時，團隊的體能已逐漸逼近極限，「但我們透過眼神互相鼓勵，並依照現場狀況即時調整，最後順利完成挑戰，發揮出團隊應有的實力。」即將代表台灣前進世界總決賽，L7 LIAN CROSSFIT 表示，團隊將持續強化實力與默契，期望在世界舞台展現台灣健身房的全方位能力，向「地表最強健身房」榮耀邁進。

本屆Red Bull Gym Clash裁判長周季瑩Jess表示，今年賽事不只考驗選手的個人能力，更著重團隊默契與臨場應變；各隊必須隨時觀察隊友狀態，適時調整節奏與分工，才能穩定推進賽程。

談及冠軍隊伍L7 LIAN CROSSFIT的表現，周季瑩表示：「隊內兩位女性選手展現出非常堅強的實力，團隊在重量項目也有較明顯的優勢。從比賽過程可以看出，他們賽前經過充分團練，不僅策略與分工執行到位，也時刻關注彼此狀態，展現非常出色的團隊能力。」

Red Bull Gym Clash 今年迎來第二屆台灣總決賽，共吸引31支隊伍報名，最終由 Penta Wolf、拳拳格鬥、Toughening Space、Vanguard Barbell、舒芙壯舉－輔大店、CrossFit Dakau、L7 Lian CrossFit 與 CrossFit Matrix八組頂尖健身房隊伍晉級決賽。每組隊伍皆由兩名男性與兩名女性選手組成，代表所屬健身房出賽，不僅考驗個人體能，更需要隊員依據彼此專長安排分工與出賽策略。