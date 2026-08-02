許汶而克服毒水母與肺水腫 橫渡北海峽成台灣第1人

台灣女泳者許汶而日前克服獅鬃水母的神經毒，以及差點危急性命的肺水腫，在耗費12小時46分40秒後，成功泳渡北海峽，成為台灣史上第1人。

現年32歲的許汶而，在2023年成功挑戰泳渡直布羅陀海峽，開啟了她挑戰「Oceans Seven（世界七大海洋挑戰）」的念頭，並且在2024年成為台灣首名單人泳渡英吉利海峽的女泳者。

去年9月許汶而首度挑戰超低水溫以及有大量獅鬃毒水母的北海峽（North Channel），只可惜當時等了2週海況仍舊不適合下水，最後只得打消念頭。

台灣女泳者許汶而挑戰超低水溫以及有大量獅鬃毒水母的北海峽（North Channel）並成功泳渡，成為台灣史上第1人。圖為許汶而在水中補給。。圖許汶而提供

經過將近1年的等待，許汶而在今年6月再度前往北愛爾蘭「備戰」，經過1個月的訓練和適應水溫，終於在當地時間7月29日凌晨3時出發，經歷了超過12個半小時的考驗，終於抵達蘇格蘭，完成人生第4座「Oceans Seven（世界七大海洋挑戰）」，也是全球第83名泳渡北海峽的女泳者。

所謂「Oceans Seven（世界七大海洋挑戰）」，是指泳渡包括英吉利海峽、卡塔利那海峽、庫克海峽、莫洛凱海峽、津輕海峽、直布羅陀海峽、北海峽等。

回憶起這趟挑戰，許汶而仍心有餘悸，她告訴中央社記者，剛下水的前8小時海況還算平穩，白天也都看得到能避開水母，沒想到8小時過後海象驟變，加上入夜後不斷被獅鬃水母螫到，以及嗆到海水導致失溫，一連串的狀況根本來不及反應。

台灣女泳者許汶而（左）挑戰超低水溫以及有大量獅鬃毒水母的北海峽（North Channel），成功泳渡北海峽，成為台灣史上第1人。她克服獅鬃水母的神經毒，以及差點危急性命的肺水腫，上岸後直接攤倒在觀察員身上。。圖許汶而提供

「獅鬃水母很多都比餐桌還大，而且牠的神經毒是會在體內累積24到48小時，除了疼痛以外還會肌肉痙攣、噁心，加上嗆水之後開始咳嗽，幾乎每次划臂就會咳一次，讓我好幾次興起放棄的念頭。」

許汶而說道，「後來我才知道，我會咳嗽就是因為得了SIPE，這個狀況很可能瞬間就讓人無法呼吸，更不用說當時的我還在海中拚戰游向終點。」

SIPE（游泳誘發性肺水腫，Swimming-inducedpulmonary edema），是指人在游泳、潛水或進行水上活動時，因冷水刺激與水壓使周邊血液回流增加，導致肺部微血管壓力過高而使液體滲入肺泡，造成突發性呼吸困難與咳嗽。

台灣女泳者許汶而日前克服獅鬃水母的神經毒，以及差點危急性命的肺浸潤，成功泳渡北海峽，成為台灣史上第1人，在身體恢復健康後，她也開心展示挑戰徽章。。圖許汶而提供

由於強大的海流加上身體狀況極差，許汶而在最後2公里幾乎是無意識的划臂，有時候還必須改成蛙式來換氣。

她提到，「完成挑戰後上岸，我就喘了超過40分鐘，而且全身發抖到連泳衣都無力脫下，接著就是大量嘔吐還咳出血來，送到醫院檢查，發現有肺損傷，讓我連續3個晚上都必須用坐姿睡覺。」

許汶而有感而發表示，經過這一趟的挑戰，才知道人類面對海洋時有多麼的渺小，「不斷的挑戰，只是為了告訴大家，要熱愛自己所做的事、所訂下的目標，不要盲目追求名與利，才能找回真正的自己。」

台灣女泳者許汶而（右）6月前往北愛爾蘭「備戰」，經過1個月的訓練和適應水溫，在當地時間7月29日凌晨3時出發，耗費12小時46分40秒後，成功泳渡北海峽，是台灣史上第1人。。圖許汶而提供

許汶而也透露，接下來預計12月會去紐西蘭挑戰庫克海峽；另外也計畫，希望明年可以帶著台灣民眾，去挑戰接力泳渡英吉利海峽的壯舉。