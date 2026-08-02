快訊

再爆毒油事件 中聯油品與昔日的頂新有無可比性？

新陳代謝科權威名醫白永河血癌辭世 八旬嬤記得他幽默風趣願配合衛教

白海豚颱風路徑變了、強度會減弱但環流變大 鄭明典揭原因

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／徐薇淩反彈繳69桿 英國公開賽3輪結束排第16名

中央社／ 台北2日電
徐薇淩。 路透社
徐薇淩。 路透社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA英國公開賽第3回合抓4博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天高於標準1桿的214桿，排名躍升到並列第16名。

徐薇淩在英國公開賽前2回合分別繳出71、74桿順利晉級，今天在號稱「排名移動日」的第3回合，再度展現精準的鐵桿，全場標準桿上球道率高達78%。

徐薇淩在前9洞表現相當出色，總計抓4博蒂沒有出現任何失誤，繳出31桿的成績，讓她排名一度擠進前10名；只可惜轉場後分別在第10、13洞吞柏忌。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時笑說，可能是因為晉級了壓力沒這麼大，加上對於風向的判斷比較果斷，跟前2天會猶豫、緊張不太一樣，所以打起球來就比較乾脆。

她提到，這座球場的後9洞本來就比較難一點，容錯率偏低，今天第10洞是3推、第13洞則是下沙坑，所以才會吞柏忌，不過總的來說，也算是有守住前面賺到的博蒂。

今年美國職業女子高爾夫協會（LPGA）的年度五大賽，徐薇淩參加了4場而且全部晉級，她表示：「自從6月的邁爾菁英賽獲得第3名後，對自己的表現就比較有信心，所以後續的3場大賽就相對穩定，而不是在求晉級的邊緣。」

韓裔美籍的盧藝林，以3天低於標準7桿的206桿，帶著3桿領先進入最終回合。

總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元）的英國女子公開賽，是美LPGA年度五大賽的最後1場，由英國高爾夫協會主辦，今年比賽地點選在英格蘭的藍開夏（Lancashire）。

徐薇淩 英國 LPGA

延伸閱讀

高球／LPGA英國公開賽第二輪 徐薇淩並列第45名晉級、曾雅妮遭淘汰

高球／徐薇淩起伏震盪收71桿 英國公開賽首輪第26名

棒球／英國女子棒球隊首度稱霸歐洲 8月赴台爭奪世界盃

台北羽賽／右手腕傷同病相憐 楊博軒、胡綾芳混雙搭檔挺進4強

相關新聞

NBA／昔日「宇宙勇」被批 杜蘭特看好76人「四巨頭」

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加入76人隊，被批是「抱團」，曾經是火箭隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）認為，煥然一新的76人擁有足夠進攻火力來爭奪2027年NBA總冠軍，且想起昔日自己在勇士隊拿過的兩冠的「宇宙勇」陣容。

NBA／幸運奪冠換跑道！索漢1年合約加盟拓荒者 力拚開季15人名單

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，自由球員前鋒索漢（Jeremy Sochan）已與拓荒者達成協議，雙方將簽下一年合約。

籃球／東興國小女籃芬蘭4連勝 強勢挺進冠軍賽

代表台灣參賽的台中市東興國小女子籃球隊，今天在芬蘭坦培里（Tampere）舉行的第39屆Delfin Basket國際籃...

籃球／四星高中生陳卡特花7小時取得護照 代表台灣出征U18直呼圓夢

被評為全美四星高中生的台美混血籃球小將陳卡特，將代表台灣征戰U18亞洲盃男籃賽，他透露當初花了7小時車程取得台灣護照，如...

籃球／混血男籃好手陳卡特偶像是KD 愛打2K、自曝天天喝珍奶

自曝是珍奶重度成癮者，還是熱血電玩迷，身為今年U18亞洲盃男籃台灣隊的看板人物，台美混血小將陳卡特其實跟同齡大男孩一樣，...

高球／徐薇淩反彈繳69桿 英國公開賽3輪結束排第16名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA英國公開賽第3回合抓4博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天高於標準1桿的214桿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。