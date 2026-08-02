高球／徐薇淩反彈繳69桿 英國公開賽3輪結束排第16名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA英國公開賽第3回合抓4博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天高於標準1桿的214桿，排名躍升到並列第16名。

徐薇淩在英國公開賽前2回合分別繳出71、74桿順利晉級，今天在號稱「排名移動日」的第3回合，再度展現精準的鐵桿，全場標準桿上球道率高達78%。

徐薇淩在前9洞表現相當出色，總計抓4博蒂沒有出現任何失誤，繳出31桿的成績，讓她排名一度擠進前10名；只可惜轉場後分別在第10、13洞吞柏忌。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時笑說，可能是因為晉級了壓力沒這麼大，加上對於風向的判斷比較果斷，跟前2天會猶豫、緊張不太一樣，所以打起球來就比較乾脆。

她提到，這座球場的後9洞本來就比較難一點，容錯率偏低，今天第10洞是3推、第13洞則是下沙坑，所以才會吞柏忌，不過總的來說，也算是有守住前面賺到的博蒂。

今年美國職業女子高爾夫協會（LPGA）的年度五大賽，徐薇淩參加了4場而且全部晉級，她表示：「自從6月的邁爾菁英賽獲得第3名後，對自己的表現就比較有信心，所以後續的3場大賽就相對穩定，而不是在求晉級的邊緣。」

韓裔美籍的盧藝林，以3天低於標準7桿的206桿，帶著3桿領先進入最終回合。

總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元）的英國女子公開賽，是美LPGA年度五大賽的最後1場，由英國高爾夫協會主辦，今年比賽地點選在英格蘭的藍開夏（Lancashire）。