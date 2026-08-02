世足賽／世足投資計畫惹風波 中北美足協籲全面檢討FIFA主席

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾宣布撤回出售世界盃股權的私人投資計畫後，中北美洲及加勒比海足球協會今天呼籲，「全面檢討」他領導FIFA的表現。

法新社報導，中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）透過聲明指出：「這起近期發生的片面且極其惡劣的治理與領導失當之舉，延續了其一貫的失誤與類似行徑的模式。」

「全面檢討本屆主席的領導表現已刻不容緩。」

FIFA上週宣布計劃成立一家商業子公司，負責經營世界盃（World Cup）與俱樂部世界盃（Club WorldCup）等重大賽事。

根據計畫，這家子公司將開放少數私人投資入股，英凡提諾（Gianni Infantino）宣稱最高可望籌到42億美元，藉此「加速推動全球足球發展」。

然而，面對全球強烈反對聲浪，英凡提諾昨天宣布不再推動這項計畫。

CONCACAF今天表示樂見FIFA終止這項極富爭議的提案。CONCACAF旗下成員包含美國、加拿大、墨西哥、中美洲及加勒比海各足球協會。

CONCACAF也加入歐洲足球總會（UEFA）的行列，批評英凡提諾的作為，並質疑他是否適合繼續領導FIFA。