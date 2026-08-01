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棒球／英女子棒球國家隊教練賴炘延 拼台英共闖世界盃決賽

中央社／ 倫敦1日專電
自稱「Made in Taiwan棒球人」、出身台灣的英國女子棒球國家隊內野教練賴炘延8月中旬將隨英國隊赴台，征戰首次在台灣舉行的世界盃女子棒球分組賽。圖為賴炘延去年以政治大學校友隊球員身分在台灣參加世界壯年運動會。（賴炘延提供）中央社
自稱「Made in Taiwan棒球人」、出身台灣的英國女子棒球國家隊內野教練賴炘延8月中旬將隨英國隊赴台，征戰首次在台灣舉行的世界盃女子棒球分組賽。圖為賴炘延去年以政治大學校友隊球員身分在台灣參加世界壯年運動會。（賴炘延提供）中央社

「我從沒想過，自己有一天會以英國女子棒球國家隊教練團成員的身分回台，這是莫大榮譽」。自稱「Made in Taiwan棒球人」、出身台灣的賴炘延告訴中央社。

賴炘延是蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of StAndrews）國際關係副講師，同時是蘇格蘭棒球國家隊球員兼教練。他今年初應英國女子棒球國家隊（GBWomen's National Team）總教練索雷契多（PietroSollecito）邀請，擔任英國女棒內野教練。

2026年世界棒壘球總會（WBSC）世界盃女子棒球賽訂23至27日在台南舉行分組賽，賴炘延將隨英國隊來台，與台灣、日本、委內瑞拉、古巴和菲律賓角逐明年在美國的決賽資格。

英國女子棒球國家隊去年在WBSC歐洲女子棒球錦標賽首度奪冠，創隊史紀錄。她們8月將代表整個歐洲地區，在台南迎戰來自亞洲、美洲的勁敵。

●世界盃分組賽台英對戰 賴炘延盼各界關注女子運動

賴炘延近日接受中央社專訪時坦言，英國將與台灣對戰，他同時身為台灣人和英國隊教練，內心確實有些糾結。

不過，教練的責任就是盡全力讓球隊發揮最好表現。賴炘延指出，身為資深球迷，他更重視賽事本身是否精彩，而非誰輸誰贏。

「希望英國和台灣能一起晉級明年在美國的決賽，這是我的最大心願」，賴炘延說。也幸好相較於男子棒球，女子棒球賽事通常不會有濃烈的民族主義情緒和激烈廝殺氛圍。賴炘延認為，這有助觀眾專注於棒球運動本質。

他提到，棒球運動有許多面向，不僅是「速度」和「力量」。男、女性有生理差異，但這也讓女子棒球自成特色，與男子棒球有戰術執行等層面的細膩差異，且更講究以「智力」取勝。

賴炘延期待各界對女子棒球和其他女子運動項目能有更多關注。他說，球迷可從女棒賽事體會到，欣賞和理解棒球「可以不只從一個角度切入」。此外，女性從事運動競技往往需克服比男性更多、更複雜的挑戰，這讓優秀的女性運動員更加得來不易。

英國女棒國家隊成員都不是職業球員，平日另有正職，例如教授、科學家、軟體工程師，其中有些人已是媽媽。

她們在工作與家庭責任之外，不僅得排出時間、自掏腰包（英國各級棒球組織經費有限），以持續自我精進、赴英國各地參加訓練和選秀、在海內外比賽，日常各自參與的棒球俱樂部也可能需要她們投入心力、協助發展少棒，她們因此同時是俱樂部教練。

值得一提的是，有球員甚至在比賽期間也不放棄親餵母乳，由伴侶帶著嬰兒在場邊「待命」。

賴炘延告訴中央社，這些年齡層橫跨近20歲至40多歲的女性，她們的澎湃熱血和驚人韌性，令他由衷佩服。至於在英國打棒球得克服多少「先天不良」，賴炘延自己也深有體會。

●從台灣到蘇格蘭 首先關心「哪裡可以打球」

自政治大學阿拉伯語文學系畢業後，賴炘延2012年赴蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）攻讀碩、博士，主修政治和國際關係。2018年取得博士學位後，他獲邀至聖安德魯斯大學任教，專業領域為中東政治和國際關係理論，研究議題包括台灣與海灣阿拉伯國家的關係。

賴炘延在政大就讀期間是棒球校隊成員。他說，自己「不能沒有棒球」；赴蘇格蘭求學，首先關心的不是食衣住行，而是「哪裡可以打球」。

儘管以台灣的標準而言，英國的棒球文化仍有很大發展空間，從愛丁堡移居至更北邊的聖安德魯斯，無論身在何處，賴炘延都能找到在地棒球俱樂部和打球夥伴。在英國，棒球運動仍以非職業球員為主力。

找到球友後，還得克服場地問題。賴炘延說，由於棒球場不足，借用足球場是常見解方，想打球就得自己在地上畫線、架設活動式圍籬充當全壘打牆。

英國女棒國家隊則有球員接受中央社採訪時提到，英國極度缺乏用於練習打擊的棒球打擊籠，因此常得借用板球打擊籠。冬季天黑時間長、天候不佳，想練習投、接球的球員會將床墊靠在牆上，以維持手感。

英國的氣候對棒球運動構成挑戰。英國球季每年4月左右開始，但以賴炘延定居的蘇格蘭為例，4月氣溫不到攝氏10度是常有的事，在室內球場極度稀缺的情況下，在戶外打球得克服颳風下雨等挑戰。

8月來到台灣，賴炘延要適應的則是高溫潮濕環境，而對從英國各地選拔、徵召的女棒國家隊成員來說，在冷氣已是室內標準配備的台灣，還得克服室內外溫差。

●深受總教練倚重 球員：國家隊非常幸運有賴炘延

按規劃，英國女棒國家隊16日飛抵台灣，18至20日在政大棒球場集訓，19和20日在台北各有一場友誼賽，20日晚間將在台北大巨蛋觀摩中華職棒賽事，21日赴台南，23日世界盃分組賽開打，台英賽事訂27日登場。

賴炘延說，球員對前往台灣比賽感到既興奮又緊張；她們了解亞洲與歐洲的棒球文化不同，第一次遭遇亞洲球隊竟然就是在世界級的正式賽事。球員期待從寶貴經驗學習，但也不放棄追求勝利。

球員平常每隔一、兩週就與教練舉行線上會議，以交流切磋、研析戰術與「敵情」。賴炘延提到，直到自英國啟程前幾天，球隊還會視訊備戰。

英國女棒國家隊總教練索雷契多告訴中央社，世界盃分組賽將在台灣舉行的消息一出，他很快就邀請已認識約一年的賴炘延加入教練團。

索雷契多說，他不明白賴炘延當初為何對受邀加入教練團感到驚喜；如今事實擺在眼前，邀請賴炘延擔任教練不僅是必然發生的合理決策，球隊更是「已經不能沒有他」。

數名接受中央社採訪的英國女棒國家隊成員則分享，賴炘延很講究細節、具備豐富知識、能夠提供球員多元和嶄新分析視角，並善用台灣經驗，致力將英國女棒的專業水準推升至更高層次。

球員們說，英國隊「很幸運」，有賴炘延這位教練。

此外，為補足參賽支出，支應英國女棒國家隊從教練、球員到行政人員的出國費用，球隊也發起群眾募資。

世界盃 棒球 國家隊

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