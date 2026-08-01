棒球／英女子棒球國家隊教練賴炘延 拼台英共闖世界盃決賽

「我從沒想過，自己有一天會以英國女子棒球國家隊教練團成員的身分回台，這是莫大榮譽」。自稱「Made in Taiwan棒球人」、出身台灣的賴炘延告訴中央社。

賴炘延是蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of StAndrews）國際關係副講師，同時是蘇格蘭棒球國家隊球員兼教練。他今年初應英國女子棒球國家隊（GBWomen's National Team）總教練索雷契多（PietroSollecito）邀請，擔任英國女棒內野教練。

2026年世界棒壘球總會（WBSC）世界盃女子棒球賽訂23至27日在台南舉行分組賽，賴炘延將隨英國隊來台，與台灣、日本、委內瑞拉、古巴和菲律賓角逐明年在美國的決賽資格。

英國女子棒球國家隊去年在WBSC歐洲女子棒球錦標賽首度奪冠，創隊史紀錄。她們8月將代表整個歐洲地區，在台南迎戰來自亞洲、美洲的勁敵。

●世界盃分組賽台英對戰 賴炘延盼各界關注女子運動

賴炘延近日接受中央社專訪時坦言，英國將與台灣對戰，他同時身為台灣人和英國隊教練，內心確實有些糾結。

不過，教練的責任就是盡全力讓球隊發揮最好表現。賴炘延指出，身為資深球迷，他更重視賽事本身是否精彩，而非誰輸誰贏。

「希望英國和台灣能一起晉級明年在美國的決賽，這是我的最大心願」，賴炘延說。也幸好相較於男子棒球，女子棒球賽事通常不會有濃烈的民族主義情緒和激烈廝殺氛圍。賴炘延認為，這有助觀眾專注於棒球運動本質。

他提到，棒球運動有許多面向，不僅是「速度」和「力量」。男、女性有生理差異，但這也讓女子棒球自成特色，與男子棒球有戰術執行等層面的細膩差異，且更講究以「智力」取勝。

賴炘延期待各界對女子棒球和其他女子運動項目能有更多關注。他說，球迷可從女棒賽事體會到，欣賞和理解棒球「可以不只從一個角度切入」。此外，女性從事運動競技往往需克服比男性更多、更複雜的挑戰，這讓優秀的女性運動員更加得來不易。

英國女棒國家隊成員都不是職業球員，平日另有正職，例如教授、科學家、軟體工程師，其中有些人已是媽媽。

她們在工作與家庭責任之外，不僅得排出時間、自掏腰包（英國各級棒球組織經費有限），以持續自我精進、赴英國各地參加訓練和選秀、在海內外比賽，日常各自參與的棒球俱樂部也可能需要她們投入心力、協助發展少棒，她們因此同時是俱樂部教練。

值得一提的是，有球員甚至在比賽期間也不放棄親餵母乳，由伴侶帶著嬰兒在場邊「待命」。

賴炘延告訴中央社，這些年齡層橫跨近20歲至40多歲的女性，她們的澎湃熱血和驚人韌性，令他由衷佩服。至於在英國打棒球得克服多少「先天不良」，賴炘延自己也深有體會。

●從台灣到蘇格蘭 首先關心「哪裡可以打球」

自政治大學阿拉伯語文學系畢業後，賴炘延2012年赴蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）攻讀碩、博士，主修政治和國際關係。2018年取得博士學位後，他獲邀至聖安德魯斯大學任教，專業領域為中東政治和國際關係理論，研究議題包括台灣與海灣阿拉伯國家的關係。

賴炘延在政大就讀期間是棒球校隊成員。他說，自己「不能沒有棒球」；赴蘇格蘭求學，首先關心的不是食衣住行，而是「哪裡可以打球」。

儘管以台灣的標準而言，英國的棒球文化仍有很大發展空間，從愛丁堡移居至更北邊的聖安德魯斯，無論身在何處，賴炘延都能找到在地棒球俱樂部和打球夥伴。在英國，棒球運動仍以非職業球員為主力。

找到球友後，還得克服場地問題。賴炘延說，由於棒球場不足，借用足球場是常見解方，想打球就得自己在地上畫線、架設活動式圍籬充當全壘打牆。

英國女棒國家隊則有球員接受中央社採訪時提到，英國極度缺乏用於練習打擊的棒球打擊籠，因此常得借用板球打擊籠。冬季天黑時間長、天候不佳，想練習投、接球的球員會將床墊靠在牆上，以維持手感。

英國的氣候對棒球運動構成挑戰。英國球季每年4月左右開始，但以賴炘延定居的蘇格蘭為例，4月氣溫不到攝氏10度是常有的事，在室內球場極度稀缺的情況下，在戶外打球得克服颳風下雨等挑戰。

8月來到台灣，賴炘延要適應的則是高溫潮濕環境，而對從英國各地選拔、徵召的女棒國家隊成員來說，在冷氣已是室內標準配備的台灣，還得克服室內外溫差。

●深受總教練倚重 球員：國家隊非常幸運有賴炘延

按規劃，英國女棒國家隊16日飛抵台灣，18至20日在政大棒球場集訓，19和20日在台北各有一場友誼賽，20日晚間將在台北大巨蛋觀摩中華職棒賽事，21日赴台南，23日世界盃分組賽開打，台英賽事訂27日登場。

賴炘延說，球員對前往台灣比賽感到既興奮又緊張；她們了解亞洲與歐洲的棒球文化不同，第一次遭遇亞洲球隊竟然就是在世界級的正式賽事。球員期待從寶貴經驗學習，但也不放棄追求勝利。

球員平常每隔一、兩週就與教練舉行線上會議，以交流切磋、研析戰術與「敵情」。賴炘延提到，直到自英國啟程前幾天，球隊還會視訊備戰。

英國女棒國家隊總教練索雷契多告訴中央社，世界盃分組賽將在台灣舉行的消息一出，他很快就邀請已認識約一年的賴炘延加入教練團。

索雷契多說，他不明白賴炘延當初為何對受邀加入教練團感到驚喜；如今事實擺在眼前，邀請賴炘延擔任教練不僅是必然發生的合理決策，球隊更是「已經不能沒有他」。

數名接受中央社採訪的英國女棒國家隊成員則分享，賴炘延很講究細節、具備豐富知識、能夠提供球員多元和嶄新分析視角，並善用台灣經驗，致力將英國女棒的專業水準推升至更高層次。

球員們說，英國隊「很幸運」，有賴炘延這位教練。

此外，為補足參賽支出，支應英國女棒國家隊從教練、球員到行政人員的出國費用，球隊也發起群眾募資。