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台北羽賽／周天成、男雙陳劉配止步4強 台將僅剩混雙爭冠

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台北羽賽／12天9戰考驗無緣連兩周摘冠 周天成：我會重新站起來

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
周天成止步於男單4強賽。記者余承翰／攝影
周天成止步於男單4強賽。記者余承翰／攝影

我國羽球男單一哥周天成，今天在台北公開賽男單4強賽以21：15、15：21、20：22敗下陣來，無緣爭冠，對於連續兩周都戰至周末賽程，周天成賽後直言，接下來將會先休息、恢復，為8月17日起將在印度新德里登場的世錦賽繼續做準備。

36歲的周天成上周剛在中國大陸公開賽奪下冠軍，創下BWF超級1000賽事最年長男單奪冠紀錄，本周回到台北公開賽以地主和男單第一種子身份出賽，在前三輪一路過關斬將後，今天的4強賽卻遭到小他15歲的日本沖本優大衝擊，最終在苦戰3局後敗下陣來，無緣挑戰個人賽史第5冠和連續兩周爭冠。

賽後周天成也透露，對手沖本優大年輕、速度快且體力旺盛，有不少的網前球讓他打得相當受限，進攻機會也不多，儘管後來自己也改變戰術上前搶網，但沖本優大也展現優異的防守能力成功化解。

談到在短短12天內打了9場比賽，周天成也坦言身體確實需要休息一下，並為兩周後的世錦賽做準備，「體能狀況不會是藉口，還是很感謝球迷這幾天進場支持，就像我以前說過的我不能決定輸贏，但態度可以，儘管覺得非常可惜，但我還是會重新站起來。」

周天成止步於男單4強賽。記者余承翰／攝影
周天成止步於男單4強賽。記者余承翰／攝影

周天成 台北 羽球 籃球

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