台北羽賽／周天成、男雙陳劉配止步4強 台將僅剩混雙爭冠

我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇日本沖本優大，在林俊易已於4強止步的情況下，周天成也再度扛起我國男單希望，但最終以21：15、15：21、20：22敗下陣來，無緣爭冠。

生涯已經7度挺進到台北公開賽決賽，其中包括4度奪冠創下男子選手最佳成績的周天成，去年在決賽不敵新加坡駱建佑以亞軍作收，但今年台北賽前他剛在中國大陸公開賽奪下冠軍，創下BWF超級1000賽事最年長男單奪冠紀錄。

在前三輪賽事都以直落二取勝後，周天成今天則是遭遇世界排名第26名的日本沖本優大，上演生涯首度交鋒，在首局賽事中周天成也一路壓制對手，以21：15先下一城。

第二局儘管沖本優大以21：15扳平戰局，但決勝局周天成回穩後以11：9領先進入技術暫停，暫停後雖一度被追平，但關鍵時刻周天成連續兩球讓沖本優大回球掛網，取得17：15領先，不過在取得賽末點後遭到對手化解，並以20：22敗下陣來，無緣爭冠。

至於我國男雙組合陳政寬／劉廣珩，今天則是在4強賽遭遇馬來西亞強敵謝定峰／戴偉欽，最終在苦戰3局後以26：24、19：21、16：21遭到逆轉吞敗，無緣爭冠。

劉廣珩賽後表示，今天兩人發揮並不理想，加上馬來西亞組合一位是世錦賽冠軍，一位是世青賽冠軍，大賽經驗豐富，在穩定性與技術上確實都來得更好，不過搭擋陳政寬今天有不錯發揮，讓他們得以咬住比分，只可惜最終仍無緣取勝晉級決賽。在男單、男雙皆無緣決賽後，我國明天將僅剩下混雙楊博軒／胡綾芳將登場爭冠。