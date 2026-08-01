世足賽／FIFA主席推私人資本投資世足惹議 歐洲足總：已失去信任

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）計畫推動私人資本投資世界盃，引發全球反彈，如今已撤銷這項計畫。歐洲足總今天表示，已失去對國際足總領導層的信任。

國際足總原本計畫成立估值200億美元的商業子公司FIFA Forward Enterprise（FFE），籌集多達42億美元資金。FFE將負責營運世界盃及世俱盃（Club WorldCup）等賽事。歐洲足球總會（UEFA）一直站在反對這項計畫的最前線。

歐洲足總今天發表聲明指出：「現今FIFA領導層不只失去了歐洲足總的信任，也失去足球界許多其他成員的信任。」

在歐洲足總及其他洲際足球組織一致反對下，英凡提諾已撤銷這項提案。歐洲足總對此表示歡迎，但仍毫不掩飾地批評英凡提諾。

歐洲足總在聲明中表示，英凡提諾違背了他2016年競選國際足總主席時的承諾。他當時曾允諾要做到「透明」，國際足總的資金「是你們（各會員協會）的錢，而不是國際足總主席的錢」。

歐洲足總指出：「在這兩項承諾上，他都未能兌現。他策劃並試圖強行推動這項粗糙、暗箱且不透明的協議，根本稱不上透明。」