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台北羽賽／林俊易男單止步4強 自認打法臨場變化不夠快

中央社／ 台北1日電
林俊易止步男單4強。記者余承翰／攝影
林俊易止步男單4強。記者余承翰／攝影

台灣「左手重砲」林俊易，今天在超級300台北羽球公開賽男單4強，以19比21、19比21不敵韓國的俞泰彬，無緣決賽門票；他表示，身體確實有些疲憊，但打法變化不夠快是落敗主因。

世界羽球總會（BWF）男單排名第12的林俊易，今天是生涯第2次對上俞泰彬，前一次交手是在今年亞洲團體羽球賽，當時林俊易以1比2落敗。

今天首局開打，林俊易在全場加油聲中打出8比1的攻勢，但隨後俞泰彬開始控制節奏，前4點有效壓制林俊易，幾乎沒有太多殺球機會，讓俞泰彬逐漸縮小差距。

比賽尾聲雙方在17比17平手時，俞泰彬一波4比2攻勢收下勝利；第2局開賽俞泰彬就維持著2到3分的領先，不過在比賽後段，俞泰彬連續3次判斷出界球失誤，讓林俊易趁勢連得6分，反以18比15超前。

可惜好景不常，林俊易後續主動失誤偏多，加上俞泰彬的網前處理球相當到位，最終直落2過關。

林俊易賽後表示，首局前半段打得還不錯，不過被追上之後，自己的戰術改變不夠快，打得也不夠明確，節奏確實被對手帶著走。

上週的中國羽球公開賽，林俊易由老婆程郁捷坐教練席，但本週改由土銀教練許仁豪及國家隊教練賴建誠，也讓林俊易感受到有些不同。

他強調，其實誰坐教練都有不一樣的效果，老婆坐在後面當然會比較安心，「我的一些小動作或者情緒，她就知道該怎麼排除；但國家隊教練在戰術指導上，還是有獨到的一面。」

林俊易 台北 羽球

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