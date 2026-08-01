台北羽賽／連兩場遭年輕世代衝擊 林俊易止步4強坦言累了

我國男單「左手重砲」林俊易今天在台北公開賽單打4強賽，遭遇年僅22歲的南韓選手俞泰彬，最終以19：21、19：21，繼今年5月的亞團賽後，再度敗給俞泰彬，無緣爭冠。

2024年在台北公開賽奪下男單冠軍的林俊易，今年可說是面臨地獄賽程的考驗，包括前兩輪接連碰上前印尼一哥金廷與馬來西亞一哥李梓嘉兩位奧運奪牌名將，昨天又與香港年輕好手吳英倫苦戰三局後逆轉勝出，相隔一年再度挺進到男單4強賽。

在經過前三場激戰的考驗，林俊易在今天也出現氣力放盡的狀況，面對今年亞團賽曾擊敗他的22歲南韓年輕好手俞泰彬，林俊易在兩局賽事中幾乎沒有獲得太多進攻機會，最終也以兩個19：21敗下陣來，苦吞對戰2連敗，也無緣爭冠。

林俊易賽後坦言，首局前段戰術執行都還算不錯，但在局中後對手基本上不太起高球讓他進攻，攻勢也大多集中在網前，加上自己失誤偏多，最終與勝利擦肩而過，「他之前比賽比較少出來打，但發現他對上世界排名較前面的選手打得都不錯，下次如果遇到他要再想辦法應對。」

林俊易止步男單4強。記者余承翰／攝影

談到這次台北公開賽接連遭遇世界名將與年輕世代的挑戰，林俊易賽後也坦言身體確實有點累，「其實我蠻慶幸有這樣的經歷，因為這對我來說是一個過程，可以促使我成長。就像我過去也是遇到很多挫折，什麼東西感覺都差一點，也錯過奧運、亞運等等，這些都是一個可以讓我有所成長的地方。」

儘管本周台北賽無緣再衝擊冠軍，但連續兩周挺進到4強賽也讓林俊易下周排名有望繼續提升，他說：「自己因為一些傷，可以撐到現在，我覺得表現還算不錯，可以給自己80到90分，接下來也會為世錦賽備戰，看看有什麼可以改進的地方，希望再突破。」