網球／WTA曼菲斯女網賽 詹皓晴攜搭檔遺憾拿女雙亞軍

在美國舉行的WTA曼菲斯女網賽，台灣好手詹皓晴今天與20歲澳洲新星喬因特聯手征戰女雙冠軍戰，可惜終場以6比7（6比8）、3比6吞敗，與冠軍金盃擦肩而過。

曼菲斯女網賽屬於國際女子網球協會（WTA）250等級賽事，台灣女將詹皓晴日前與日本搭檔加藤未唯攜手奪冠，終結長達2年的WTA巡迴賽冠軍「乾旱期」後，這次改與20歲澳洲新星喬因特（Maya Joint）聯手出擊，兩人名列女雙第2種子，朝著冠軍目標邁進。

隨著4強戰擊敗台灣「卓家姊妹」卓宜萱、卓宜岑後，詹皓晴、喬因特如願挺進冠軍戰，並與第4種子俄羅斯柯季列娃（Mariia Kozyreva）、英國路絲登（Maia Lumsden）正面交鋒，上演單日雙戰。

此役首盤開打後，詹皓晴、喬因特第1個發球局就失守，所幸接下來成功回敬破發，並逼進「搶7大戰」，然而台澳聯軍錯失領先機會，導致率先讓出，加上詹皓晴、喬因特次盤未能及時找回狀態，終場再以3比6落敗，以亞軍替這次曼菲斯女網賽劃下句點。