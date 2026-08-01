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健美／拚全台最強健身房8隊交鋒 勝出者遠征埃及總決賽

中央社／ 台北1日電
全台健身房最強對決的Red Bull Gym Clash決賽1日登場，最終8支隊伍正面交鋒，獲勝隊伍也將代表台灣，前往埃及參加世界總決賽。 中央社
全台健身房最強對決的Red Bull Gym Clash決賽1日登場，最終8支隊伍正面交鋒，獲勝隊伍也將代表台灣，前往埃及參加世界總決賽。 中央社

全台健身房最強對決的Red Bull Gym Clash決賽，今天登場，最終8支隊伍正面交鋒，獲勝隊伍也將代表台灣，前往埃及參加世界總決賽。

Red Bull Gym Clash是以健身房為競賽單位的全球功能性體能賽事，每支隊伍由2名男性、2名女性組隊，經過4個階段選拔賽，共計8支隊伍今天齊聚松山文創園區開戰。

決賽共計40分鐘，包括10分鐘Power力量測試、20分鐘Endurance耐力挑戰、10分鐘Skill技巧任務，區段之間另有5分鐘轉換與休息時間。

代表「力煉空間」參賽的馬力安（陳鵬仁）告訴中央社記者，CrossFit（混合健身）其實是一個生活，不能算是一種運動，「混合健身可以讓生活變好、身體更有協調性，每個人都要兼顧肌力、爆發力、速度、有氧能力等，可以完全融合在生活當中。」

馬力安也舉例，像專業的教練或許可舉起120公斤，但對老人家來說，透過混合健身，可以在爬樓梯時更加穩定、健步如飛，每個人都能掌握到混合健身好處，並沒有固定評判標準。

他指出，尤其現在台灣進入高齡化社會，大家都很需要從現在開始注重身體肌力平衡及健康，「不只高齡者，現在很多小朋友也都從小訓練。」

代表L7 Lian CrossFit參賽，同時也是這個領域常勝軍洪寀睿則說道，「以往的賽事都是分個2、3天，但這次都在1天內完賽，對於選手的考驗更加嚴苛。」

她笑說：「這次會組隊參賽，除了想要挑戰自己極限外，更重要的是決賽在埃及，很想藉由這個冠軍出國看看。」

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