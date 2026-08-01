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台北羽賽／台灣女單最後希望不敵印度小將 黃宥薰坦言太想奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
黃宥薰止步於女單4強。記者余承翰／攝影
黃宥薰止步於女單4強。記者余承翰／攝影

台北羽球公開賽我國女單最後希望黃宥薰，今天在4強遭遇年僅17歲的印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma），最終以17：21、11：21敗下陣來，生涯首度闖進超級300賽冠軍賽，至於我國女單則是無緣爭冠。

世界排名第24名的黃宥薰，這次台北公開賽一路過關斬將，包括在16強賽擊敗宋碩芸，昨天8強賽又拍落第二種子的林湘緹，生涯首度闖進到超級300賽4強。不過黃宥薰今天的對手則是年僅17歲的印度新星夏爾瑪，她今年6月才在澳洲公開賽擊敗過我國一姊邱品蒨

在雙方生涯的首次交手中，黃宥薰受制於對手隱蔽性十足的揮拍，最終以直落二敗下陣來，無緣晉級決賽。賽後黃宥薰也直言，這場比賽確實「打悶」了，「感覺自己沒有打得像在主場的感覺，氣勢也沒打出來，加上第一次交手，不太習慣他的出手，導致自己有點亂掉。」

黃宥薰透露，在身為台灣女單最後希望的情況下，自己確實渴望將冠軍留在台灣，但同時也因為太過想要而影響到表現。儘管無緣爭冠，但這次台北賽晉級4強仍創個人最佳，她說：「這次對我來說是一個突破，可惜自己沒能把握住。」

邱品蒨

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