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台北羽賽／田口真彩挺進混雙決賽 招牌甜笑圈粉無數

中央社／ 台北1日電
日本混雙組合渡邊勇大、田口真彩，在超級300的台北羽球公開賽晉級決賽，其中首度來台的田口真彩（見圖）外型可愛，吸引粉絲追逐。圖中央社提供
日本混雙組合渡邊勇大、田口真彩，在超級300的台北羽球公開賽晉級決賽，其中首度來台的田口真彩（見圖）外型可愛，吸引粉絲追逐。圖中央社提供

日本混雙組合渡邊勇大、田口真彩今天在超級300的台北羽球公開賽4強，以21比17、22比20擊敗印尼組合，順利晉級決賽；首度來台的田口真彩外型可愛、笑容甜美，引起粉絲關注。

年僅20歲的田口真彩，在2023年拿下世青女雙金牌，並從2025年開始和大前輩渡邊勇大搭檔混雙，至今拿過3場低階的國際挑戰（系列）賽冠軍，本週是首度闖進超級系列等級的金牌戰。

田口真彩有著可愛外型和甜美笑容，和去年首度來台就拿下台北公開賽女單冠軍的宮崎友花是同期好友，2人外型神似，也引發討論。

田口真彩在接受中央社記者訪問時表示，第1次來台灣就感受到球迷的熱情，每次離開球場都會收到很多小禮物，「昨天的贊助商簽名會上，來的人這麼多也讓我非常驚訝。」

日本混雙組合田口真彩首度來台，吸引許多粉絲注目。圖中央社提供
日本混雙組合田口真彩首度來台，吸引許多粉絲注目。圖中央社提供

田口真彩露出招牌甜笑表示，「來台灣之前並沒有跟宮崎友花聊過，她也沒有特別推薦我要吃什麼，不過我這幾天有吃了小籠包，真的非常好吃。」

渡邊勇大和田口真彩的混雙組合目前世界排名第19，仍有持續進步空間；田口真彩說：「沒想到這次來台灣能打進冠軍戰，這是我們搭檔後的第1次，當然希望可以拿下冠軍。」

渡邊勇大則強調，「賽前我們就是一場一場準備，盡量打出我們自己的強項，既然都闖進決賽了，拿下冠軍是我們的目標。」

混雙 台北 印尼

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