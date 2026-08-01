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台北羽賽／拍退混雙情侶檔 楊博軒／胡綾芳晉級決賽明拚紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊博軒（左）、胡綾芳（右）攜手挺進混雙決賽。記者余承翰／攝影
楊博軒（左）、胡綾芳（右）攜手挺進混雙決賽。記者余承翰／攝影

BWF超級300的台北羽球公開賽今天展開4強賽程，其中混雙賽場上也上演台灣內戰，由第二種子的楊博軒／胡綾芳出戰情侶檔吳冠勳／李佳馨，最終由楊博軒／胡綾芳以26：24、21：17搶下決賽門票，明天將有機會問鼎賽會首對台灣純本土混雙冠軍。

楊博軒／胡綾芳在過去3站賽事都打進到8強賽，本周回到台北小巨蛋以地主身份出賽後也一路過關斬將，在前三輪都以直落二取勝，並在今天與吳冠勳／李佳馨上演內戰，兩組人馬在首局就打得相當拉鋸，並由楊博軒／胡綾芳以26：24先下一城。

第二局楊博軒／胡綾芳則是在局中打出一波9：1的攻勢拉開差距，儘管吳冠勳／李佳馨在局末急起直追，但最終仍是由楊博軒／胡綾芳以21：17勝出，晉級到決賽，並將與日本組合渡邊永大／田口真彩爭奪冠軍，有機會挑戰賽史首對台灣純本土混雙冠軍。

楊博軒（左）、胡綾芳（右）攜手挺進混雙決賽。記者余承翰／攝影
楊博軒（左）、胡綾芳（右）攜手挺進混雙決賽。記者余承翰／攝影

對於今天4強賽遭遇自家人且展開拉鋸，胡綾芳賽後表示，「我們都很熟悉，第一局就打到加分，分數也一直都很膠著，這時候就是看誰的抗壓力好，關鍵時刻我們還是有保持助耐性。」

談到明天冠軍賽將會湧入更多球迷進場為他們加油，胡綾芳也坦言不會把這當作壓力或是動力，只希望好好享受比賽，「畢竟台北賽一年就一次，而且也不是每次參賽都會打到決賽，就是好好享受。」

混雙 楊博軒 情侶

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