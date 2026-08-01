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自由車／96聯賽首度前進上海 葉軒佑、謝昊軒奪冠滿載而歸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葉軒佑（右）與游昊軒（左）。圖／96聯賽提供
葉軒佑（右）與游昊軒（左）。圖／96聯賽提供

台灣指標性自由車賽事「96聯賽」今年首度跨出台灣，將海外交流站納入年度賽事版圖，首站前進上海崇明島，分別舉行個人計時賽與公路繞圈賽。台灣U23好手謝昊軒在個人計時賽奪冠、葉軒佑獲得亞軍；兩人隨後於公路繞圈賽互換名次，由葉軒佑拿下冠軍、謝昊軒位居第二。除了賽事成績亮眼，台灣年輕選手也透過與上海當地及青訓隊伍交流，體驗不同的競賽強度、戰術思維與培訓環境，為96聯賽首次海外交流寫下成功的一頁。

曾獲2024年96聯賽年度新人王，並代表中華隊參加2026國際自由車環台公路大賽的高雄市ZIV車隊葉軒佑，是此次台灣參賽陣容中海外經驗較為豐富的選手。他不僅在個人計時賽獲得亞軍，更於公路繞圈賽率先衝線奪冠，展現台灣U23好手的競爭力。

葉軒佑表示，此行除了爭取成績，也肩負帶領學弟學習的責任。比賽過程中，他會主動提醒來自新竹、桃園等地的年輕選手，面對不同戰況時應如何騎乘、如何應變，並與上海當地選手及青訓隊伍相互切磋。「這是一個很好的交流與學習機會，希望透過單車，讓台灣與上海有更多選手一起參與、彼此交流。」

展望未來，葉軒佑將再次入選國際自由車環台公路大賽視為短期目標，亞運、奧運則是長期努力的方向。他也不諱言，旅外加入職業車隊是生涯規劃之一，目前正持續累積成績並尋找機會，「參加國際大賽，才能提升自己的眼界與能力。只要實力符合條件，就應該勇敢嘗試。」

個人計時賽冠軍新北市自由車隊謝昊軒則對上海站的賽事規格與競賽強度留下深刻印象。他表示，賽道採取完整封路，路面平整，不會有一般車輛或觀眾突然進入，讓選手能在安全環境下全力競速。儘管比賽當天天氣炎熱，但整體賽事強度相當高，甚至可比擬台灣菁英級賽事。

除了實際參賽，謝昊軒也在行程中參訪上海自行車館，進一步了解上海的選手培訓環境。他認為，當地從場館設施到人才養成均形成完整體系，僅一個地區所配置的訓練資源，規模便近似台灣的國家運動訓練中心，讓他看見不同制度下培育運動員的方式。

「96聯賽」今年首度跨出台灣前進上海崇明島。圖／96聯賽提供
「96聯賽」今年首度跨出台灣前進上海崇明島。圖／96聯賽提供

台灣96自行車協會主辦的「96聯賽」邁入第6年，至今已在台舉辦逾30場賽事、累積超萬人次參與。為加速與國際接軌，96聯賽積極引進海外資源並拓展國際版圖。2026年首度延伸至海外的「上海崇明站」收穫各界好評，期間更安排選手參訪亞洲唯一的UCI世界自行車訓練分中心（上海自行車館），同步深化競技實力與國際視野。今年11月，96聯賽將再次前進日本，正式銜接「UCI Tour de Okinawa」，帶領台灣M30、M40自行車俱樂部進行國際賽事與移地訓練。

台灣96自行車協會理事長楊倩玉強調，96聯賽未來將持續串聯「青少年培育」、「菁英發展」與「全民參與」，並融合運動旅遊，為台灣選手與車友開拓更多通往世界的道路，建構從基層養成到國際接軌的完整自由車生態鏈。

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