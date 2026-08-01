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跆拳道／蘭嶼跆拳賽高規格裁判團 6名國際9段高手領軍執裁

中央社／ 記者盧太城台東縣1日電
1日在蘭嶼舉辦的全國國小跆拳道比賽，為展現守護公平競技，6名國際黑帶9段高手領軍擔任裁判，高規格的裁判團隊跨海進入離島，讓公平、公正成為孩子最珍貴的一堂課。（廓Kworner提供）中央社
1日在蘭嶼舉辦的全國國小跆拳道比賽，為展現守護公平競技，6名國際黑帶9段高手領軍擔任裁判，高規格的裁判團隊跨海進入離島，讓公平、公正成為孩子最珍貴的一堂課。（廓Kworner提供）中央社

目前在蘭嶼舉辦的全國國小跆拳道比賽，為展現守護公平競技，6名國際黑帶9段高手領軍擔任裁判，高規格的裁判團隊跨海進入離島，讓公平、公正成為孩子最珍貴的一堂課。

由財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會主辦、蘭嶼東清國小協辦的「浪之道．武之心－蘭嶼跆拳道夏季公益賽」，原訂7月10日至11日舉辦，因颱風延期至7月31日至8月1日。

這次全國國小學童的跆拳道賽事受到跆拳道界熱烈回應，由6名國際黑帶9段、多位國際黑帶8段組成的24名專業裁判團隊排除萬難跨海登島，以最高規格共同守護這場離島公益賽事。

財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會董事長林思宏透過新聞稿表示，對離島而言，每一次登島都需要克服交通與天候等挑戰，許多裁判平時肩負教學、培訓及國內外賽事執裁工作，仍願意重新安排既有行程，只希望讓蘭嶼孩子，也能在自己的家鄉接受與全國同步的競賽規格。

林思宏表示，基金會舉辦公益賽的初衷，不只是提供孩子競技交流的舞台，更希望縮短城鄉體育資源差距，讓偏鄉孩子也能擁有與都市孩子相同的學習機會。也希望孩子透過跆拳道學習紀律、尊重、公平與勇於挑戰的精神，同時結合地下屋導覽、拼板舟體驗、部落文化小旅行及夜觀角鴞等活動，讓更多人因為公益賽認識蘭嶼、認識達悟文化，也讓教育、體育、文化與公益共同紮根。

東清國小校長湯惠美表示，24名裁判團隊是這場公益賽順利完成的重要力量。他們跨越的不只是海洋，更跨越了城鄉資源的距離，把專業、公平與關懷帶到蘭嶼，讓離島孩子在自己的家鄉，就能接受與全國接軌的高規格競賽，也感受到全國跆拳道界對偏鄉教育最真摯的支援。

東清國小特別感謝財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會長期投入偏鄉教育，感謝台東縣議員董昌華持續關心蘭嶼教育與體育發展，以及財團法人見賢思琪教育基金會對偏鄉教育的支援，共同促成這場公益賽順利舉辦；同時向24位裁判、所有教練、選手、家長及志工夥伴致上最誠摯的謝意。

蘭嶼 跆拳 裁判

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