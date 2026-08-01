陳彥博挑戰天山山脈傳捷報 勇奪吉爾吉斯200km超馬總冠軍

極地超級馬拉松運動員陳彥博昨天於「吉爾吉斯200公里高山超馬分站賽」傳回捷報，儘管賽前因水土不服出現腹痛與過敏反應等身體不適，陳彥博自首日起便展現強大策略與配速，克服水土不服與高強度的體能消耗，最終以累計總時間37小時13分鐘57秒順利完成賽事，勇奪本屆賽事總冠軍。

這趟為期5天的天山山脈征途，對所有參賽者的生理與心理皆是極大考驗。除了賽前面臨的身體失調與腸胃不適，選手每日需在高達近30度的高溫曝曬與夜晚低溫的溫差中前行，穿梭於陡峭石礫坡、泥濘高山草原、冰川河谷以及高達3898公尺的高海拔山峰之間。

在平均3000公尺以上的低氧環境中，每一次爬升都伴隨著劇烈喘息與高山症衝擊；而長達數公里的陡降技術性下坡，更讓選手在負重狀態下承受著對膝蓋與腳踝關節的巨大負擔。連日累積的疲勞與各式地形挑戰，導致參賽者因體力不支或身體不適而遺憾退賽。

賽事最後一日迎來最終約45.5公里高強度決戰。面對累計高達2700公尺的最後爬升與崎嶇下坡，選手們在體能已達臨界點的情況下，沿著哈薩克邊境的連綿雪山奮力推進。陳彥博頂住雙腿積累的極度疲勞與最後下坡段落的考驗，憑藉著多年累積的極地經驗與絕佳意志力，率先衝過位於戈拉克河谷（Reka Gorakh）的終點線，為這場結合高溫、高海拔與複雜地形的硬戰劃下完美句點。

陳彥博於「吉爾吉斯200公里高山超馬分站賽」，以累計總時間37小時13分鐘57秒順利完成賽事，勇奪本屆賽事總冠軍。圖／陳彥博提供

回顧這5天的漫長考驗，陳彥博感性分享到，「這不只是一場比賽，更是一次對生命意志與大自然敬畏的深度對話。天山山脈的地形與氣候變化多端，當你獨自背著重裝行走在高海拔的寂靜山脊上，面對高溫與低氧的雙重挑戰，會深切感受到人類的渺小與脆弱。但正是這種極限，讓人學會如何與痛苦共處、如何在絕境中找到繼續踏出下一步的力量。」他特別感謝台灣各地粉絲與支持者連日的集氣與加油，這份力量陪伴他度過了賽道上無數個艱難時刻。

隨著吉爾吉斯站的順利得冠，陳彥博再次於國際極地超級馬拉松舞台上展現台灣運動員的堅韌實力。陳彥博說：「每一次完賽與突破，都是對心智的重新鍛鍊，未來他也將帶著這份從大自然中獲得的養分與謙卑，繼續勇敢踏上下一段挑戰未知的旅程。」