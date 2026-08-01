高球／LPGA英國公開賽第二輪 徐薇淩並列第45名晉級、曾雅妮遭淘汰

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA英國女子公開賽第2回合沒有博蒂入袋，另吞3柏忌繳出74桿，仍以2天高於標準3桿的145桿、並列第45名順利晉級。

總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元）的英國女子公開賽，是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度5大賽的最後一場，由英國高爾夫協會主辦，今年比賽地點選在英格蘭的蘭開夏（Lancashire）。

台灣僅曾雅妮、徐薇淩2人獲得參賽資格，其中曾雅妮在2010、2011年兩度奪冠，而31歲的徐薇淩生涯第9度參賽，以去年並列第6名表現最佳。

徐薇淩首回合表現起伏，但最終仍收在平標準的71桿，不過今天的第2回合，她拿手的鐵桿沒能發揮，全場標準桿上果嶺率僅55%，幾乎沒有太多抓博蒂的機會。

最終徐薇淩在前9洞吞了2柏忌、轉場後再吞1柏忌，且全場都沒有抓博蒂進帳；她告訴中央社記者，英國公開賽的場地設置就是這樣，打到長草區會受到懲罰，攻果嶺落點不對也很難推，還有2天必須再努力。

至於「微笑球后」曾雅妮，2天分別繳出77、76桿，以153桿遭到淘汰。

今年已經拿過2場大賽金盃、近況甚佳的韓國好手柳海蘭，今天再度靠著69桿的成績，以2天低於標準7桿的135桿如願要回領先，以1桿差距單獨領先所有球員。