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世足賽／成員協會大力反對 國際足總放棄世界盃股權出售計畫

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）。 路透
國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）。 路透

國際足球總會（FIFA）今天表示，由於部分成員協會強烈反對，出售部分股權予外部投資人的計畫將告中止。

路透社報導，國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）在一份聲明中表示：「在認真聽取各方意見後，我們清楚了解這項計畫造成的分裂，無論支持程度如何，都已不再符合我們最初設定目標。」

「我們的宗旨始終是團結與進步，並將永遠如此。因此，這項提案將不會繼續進行。」

國際足總的原計畫是透過出售一間新成立子公司約20%股權，籌集高達42億美元的資金（約新台幣1357億元），這家子公司將負責包括世界盃在內的國際足球賽事營運，估值約達200億美元。

這項7月28日首次公布的提案遭到歐洲足球總會（UEFA）強烈反對，歐洲足總威脅抵制，並指責國際足總出售足球運動「靈魂」。

稍早，英凡提諾的資深顧問柯德洛（CarlosCordeiro）宣布請辭且立即生效，他宣稱這項計畫「對足球運動而言是筆糟糕的交易」。

國際足總首席營運長拉姆爾（Kevin Lamour）表示，員工們被英凡提諾「欺騙」，他並將此提案描述為「一人之舉」。

稍早，英國首相柏南（Andy Burnham）表示，英凡提諾「不適合領導」國際足球總會。

世界盃 FIFA 足球

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