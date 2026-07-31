台北羽賽／麟榤配男雙衛冕夢碎 周天成輕取王渝凱晉級男單4強

台北羽球公開賽男雙衛冕軍「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在8強賽遭遇苦戰，面對日本組合岡村洋輝／山下恭平，在首局先被對手拿下的情況下，第二局靠著成功化解對手2個賽末點扳平，但決勝局在一度大幅領先的情況下最終遭到逆轉，以18：21、24：22、17：21敗下陣來，無緣衛冕。

王齊麟／邱相榤去年在台北公開賽拿下合拍以來的首座冠軍，今年也以男雙第一種子身份登場，並在前兩輪賽事中都以直落二擊敗對手，不過今天面對世界排名第64名的岡村洋輝／山下恭平卻陷入苦戰。

在首局賽事中日本組合就打出極佳韌性，並緊抓「麟榤配」的防守漏洞進行攻擊，在首局以21：18先下一城。第二局岡村洋輝／山下恭平更是乘勝追擊，一度以20：19取得賽末點，但「麟榤配」不僅兩度化解對手賽末點，還反以24：22扳平戰局。

決勝局「麟榤配」一度打出6：0的開局攻勢，不過日本組合在重新調整步調後展開反撲，反以11：9領先進入技術暫停，並以17：21拿下勝利，粉碎「麟榤配」衛冕夢。

至於我國男單一哥周天成，今天則是在8強賽遭遇21歲小將王渝凱，在狀況正值顛峰的情況下，最終以21：18、21：10輕鬆取勝晉級4強，明天將與日本沖本優大爭奪決賽門票。