擊劍／亞青巡迴賽台北站 曾泓鈞銳劍摘金、張棻媛軍刀奪銀

「2026亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站」今天於台北體育館4樓技擊館展開首日賽程，進行青少年男子銳劍及青少年女子軍刀兩項賽事。地主首日表現亮眼，由男子銳劍曾泓鈞勇奪金牌，女子軍刀張棻媛摘下銀牌，首日共獲得1金、1銀佳績。

青少年男子銳劍賽事競爭激烈，我國選手曾泓鈞一路過關斬將，四強賽以15：11擊敗香港選手 SUN Marco，順利挺進冠軍戰。

決賽面對來自菲律賓的DEL CASTILLO Oscar Gabriel，曾泓鈞在地主觀眾加油聲中沉著應戰，展現優異的距離掌控能力及攻防節奏，多次成功掌握攻擊時機，最終頂住壓力，替地主中華隊奪下本屆賽事首面金牌，也為我國代表隊開出紅盤。

青少年女子軍刀方面，我國選手張棻媛展現優異狀態，四強賽以15：13擊敗馬來西亞選手 IMRAN Nur Irdina Amani，順利挺進冠軍戰。決賽面對去年台北站冠軍、香港好手 CHAN Yan Ting Angie，張棻媛全場與對手互有攻守，在速度、節奏及攻防轉換上展現高度競爭力，一度緊咬比分。決勝階段，CHAN Yan Ting Angie憑藉豐富的國際賽經驗，把握關鍵攻勢連續得分，成功完成台北站二連霸，最終張棻媛惜敗，收下寶貴銀牌，也為我國再添一面獎牌。

中華民國擊劍協會表示，本屆亞洲青少年盃吸引來自11個國家與地區、362位選手參賽，參賽規模創近三年新高。首日我國即拿下1金1銀，展現地主隊的競爭實力，也顯示近年我國青少年擊劍人才培育逐步展現成果。

接下來兩天將持續進行各劍種賽事。首日我國以1金1銀作收，其中男子銳劍奪金、女子軍刀摘銀，為地主在本屆亞洲青少年盃開出亮眼成績，也為後續兩天賽事注入信心。中華民國擊劍協會表示，期盼我國選手延續首日氣勢，全力爭取更多獎牌，並透過國際賽事累積寶貴經驗，持續提升台灣青少年擊劍的國際競爭力。