台北羽賽／無懼年輕小將衝擊 林俊易逆轉吳英倫相隔1年重返4強

我國男單「左手重砲」林俊易今天在台北公開賽8強賽遭遇22歲的香港選手吳英倫，在被對手先搶下首局的情況下，最終成功逆轉，以19：21、21：11、21：12勝出，相隔一年重返到台北公開賽4強。

林俊易在今年全英公開賽奪冠後一度陷入低潮，直到上周中國大陸公開賽才再度回到4強舞台，但最終不敵我國一哥周天成，無緣爭冠。但本周回到2024年曾奪冠的台北公開賽，林俊易也延續好狀態，在前兩輪分別擊敗奧運奪牌名將印尼金廷與馬來西亞李梓嘉。

而今天的8強賽林俊易則是碰上22歲的香港選手吳英倫，兩人上月才在澳洲公開賽16強交手，當時吳英倫就以21：14、21：11直落二取勝，今天再度碰頭他也在首局打出侵略性，先是以21：19先下一城。

不過林俊易在落後後即時回穩，不僅第二局先以21：11扳平戰局，第三局更是在開局落後的情況下，於局中打出一波6：0逆轉攻勢，並且就此揚長而去以21：12取勝，相隔一年再度晉級到4強賽，並將與南韓選手俞泰彬爭奪決賽門票。

對於今天陷入苦戰，林俊易坦言近期連續參賽確實有些疲勞，但聽到球迷為他賣力聲援，給了他堅持下去的動力，也做好被年輕世代衝擊的準備，「就像我以前衝擊資深選手一樣，現在換他們衝擊我，我也要做足準備，展現出應有的水準。」