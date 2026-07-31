台北羽賽／戀人羽球有利弊 吳冠勳、李佳馨混雙晉4強

台灣羽球混雙組合吳冠勳、李佳馨這對交往4年半的情侶檔，今天在超級300的台北羽球公開賽混雙8強，以14比21、21比16、21比18擊敗大會第4種子的泰國組合，本季首度晉級4強。

吳冠勳和李佳馨是國內羽球情侶檔，不過2人從2024年巴黎奧運結束後才開始搭檔混雙，至今拿過3場等級較低的國際挑戰（系列）賽冠軍，超級等級賽事還未闖進過4強。

今天面對大會第4種子、世界羽球聯盟（BWF）混雙排名第21的泰國組合歐通（RuttanapakOupthong）、杰尼查（Jhenicha Sudjaipraparat），前2局雙方各取1局。

決勝第3局，台灣組合開打後就取得領先，儘管曾一度被追至9比8，但吳冠勳、李佳馨貫徹不起高球、把球推深到後場的策略奏效，拉出5比1攻勢，並就此維持領先直到終場。

吳冠勳賽後受訪表示，「以往的比賽過程都不錯，但結果都不好，今天第3局雖一度被追上，但我們都有扛住壓力，貫徹我們的戰術，這次台北賽打到4強已經有點超乎預期了。」

吳冠勳、李佳馨交往4年半，現在又是混雙搭檔，場上若有爭吵或意見交換，多少也會帶到場外。

李佳馨笑說：「就算場上有什麼爭執，下場了還是會一起吃飯，總是要快點把氣氛化解開，我是一個想要把話說開的人，所以都是我先破冰。」

吳冠勳提到，情侶搭檔有好有壞，「如果感覺好一點的，就可以直接把話說開，也不會影響感情，這點可能跟一般的搭檔會比較不一樣。」