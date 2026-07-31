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台北羽賽／不敵日本甜心田口真彩組合 葉宏蔚／詹又蓁止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
日本混雙組合田口真彩（右）／渡邊永大（左）擊敗我國葉宏蔚／詹又蓁晉級4強。圖／中華羽協提供
日本混雙組合田口真彩（右）／渡邊永大（左）擊敗我國葉宏蔚／詹又蓁晉級4強。圖／中華羽協提供

台北羽球公開賽混雙第一種子葉宏蔚／詹又蓁，今天在8強賽遭遇今年亞錦賽奪下銅牌的日本甜心田口真彩與搭擋渡邊永大，最終以18：12、7：21敗下陣來，在全英公開賽奪冠後，持續無法打破8強魔咒。

葉宏蔚／詹又蓁今年全英公開賽奪冠後成為各界關注焦點，不過兩人卻在奪冠後表現出現起伏，讓葉宏蔚也忍不住感嘆「奪冠後就是另外一件事了」。

不過兩人本周以地主身份在台北公開賽登場，並再度挺進到8強賽，但今天的對手則是20歲、曾與去年來台引爆話題的宮崎友花組過女雙的日本新世代甜心田口真彩，與她搭擋渡邊永大，兩人去年合拍後，先後在斯里蘭卡國際挑戰賽以及超級100的馬來西亞賽奪下冠軍。

今年初田口真彩／渡邊永大又在新加坡挑戰賽奪冠，並在4月份的亞錦賽先是在16強賽擊敗葉宏蔚／詹又蓁，又在8強賽擊敗我國另外一組組合楊博軒／胡綾芳，確定銅牌保底。

兩組人馬今天再度碰頭，田口真彩／渡邊永大首局前段雖然一度落後，但靠著局末一波5：0攻勢逆轉，並以21：18先下一城。第二局日本組合更是從開賽就揚長而去，最終以21：7勝出，挺進到4強賽，拿下兩人合拍以來首張超級300賽4強門票。

至於另外一場混雙八強賽，我國組合李佳馨／吳冠勳則是以14：21、21：16、21：18擊敗泰國組合晉級4強，這也是李佳馨自前年與葉宏蔚搭擋晉級4強後，再度重返台北賽4強舞台，並將對上今天同樣贏球的楊博軒／胡綾芳，也代表我國組合將提前預訂一張混雙決賽門票，並且有機會挑戰成為首對純本土奪冠的混雙組合。

日本混雙組合田口真彩（右）／渡邊永大（左）擊敗我國葉宏蔚／詹又蓁晉級4強。圖／中華羽協提供
日本混雙組合田口真彩（右）／渡邊永大（左）擊敗我國葉宏蔚／詹又蓁晉級4強。圖／中華羽協提供

葉宏蔚 日本 台北

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