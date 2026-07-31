台北羽賽／邱品蒨8強落馬 黃宥薰內戰拍退林湘緹成台灣女單最後希望

BWF超級300的台北羽球公開賽今天展開8強賽程，在女單賽場上前兩種子的我國好手邱品蒨、林湘緹雙雙陷入苦戰，其中頭號種子邱品蒨面對越南阮垂玲，在先丟首局，第二局雖然一度扳平，但最終仍是以14：21、21：19、13：21敗下陣來，至於黃宥薰則是在內戰中擊敗林湘緹，成為台灣女單最後希望。

曾在前年台北公開賽闖進到4強的邱品蒨，今年在狀態有所起伏的情況下，仍在尋求本季首張4強賽門票，這次台北公開賽她雖然名列女單第一種子，但在32強賽與16強賽卻面臨「晚接午」的體能考驗，最終也驚險過關。

而今天的8強賽邱品蒨則是對上第6種子的越南阮垂玲，雙方過去3度交手阮垂玲拿下2勝1敗對戰優勢，而今天兩人再度碰頭依舊打得相當激烈，邱品蒨在先以14：21丟首局後，第二局則在重新調整後展開反撲一度取得5個局點，儘管前4個局點遭到阮垂玲化解，但她仍是頂住壓力以21：19扳平。

決勝局邱品蒨乘勝追擊，開局一度取得10：4領先，但隨後被對手打出一波5：0攻勢追近，並在下半局氣力放盡遭到逆轉，最終阮垂玲就以21：13勝出，擊敗大會頭號種子晉級4強。

至於另外一場女單8強賽則是上演第二種子林湘緹與黃宥薰的內戰，最終由黃宥薰以17：21、21：13、21：18逆轉勝出，挺進到4強賽，這不僅是她生涯首度在台北公開賽挺進到4強，也是個人繼泰國名人賽後今年再度挺進超級300賽4強。

出生於羽球世家的黃宥薰，父親黃全成、母親詹雅玲都是我國知名羽球好手，弟弟黃睿璿則曾在2023年世青賽拿下男雙銅牌，去年黃宥薰則是在超級100的印尼北乾巴魯羽球大師賽拿下冠軍，也是世巡賽生涯首冠。