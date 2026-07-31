台北羽賽／右手腕傷同病相憐 楊博軒、胡綾芳混雙搭檔挺進4強

台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳今天在超級300的台北羽球公開賽以21比12、21比12輕取日本組合，晉級4強；2人今年都經歷手腕傷勢，如今決定放開心態打球，不給自己太大壓力。

世界羽球聯盟（BWF）混雙排名第12的楊博軒、胡綾芳，今天首度對戰世界排名第126的日本組合川邊悠陽、石川心菜。

雙方世界排名與實力都有段差距，台灣組合在首局5比4領先時就逐漸拉開比分，並在12比8的時候，靠著多次出色分球，一口氣連拿6分，奠定首局勝利。

第2局楊博軒、胡綾芳開賽前段雖以6比8些微落後，但接著2人加速輪轉，回敬一波14比3攻勢，直接取得20比11的9個賽末點後，輕鬆僅用28分鐘就拿下。

胡綾芳賽後受訪表示，之前也打了2場高等級賽事，「所以這個星期就是以賽代訓，加上回自己家鄉比賽也比較輕鬆，整個心態和打法上也就比較沒壓力。」

胡綾芳加碼爆料笑說：「跟博軒搭檔這麼久，第一次看到他在比賽中會用二次啟動的假動作，就知道他有多輕鬆了。」

楊博軒則是提到，今年因為手腕傷勢停了一陣子，「所以在重回球場後，就告訴自己輕鬆一點打球就好，加上我傷癒復出後，換綾芳受傷，我們算是有點同病相憐。」