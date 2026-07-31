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運動與休閒協會改選 新任理事長賴俊賓推動全民運動新篇章

聯合報／ 即時報導
新任理事長賴俊賓（左）感謝前任理事長謝清良為協會付出。圖／中華民國運動與休閒協會提供
新任理事長賴俊賓（左）感謝前任理事長謝清良為協會付出。圖／中華民國運動與休閒協會提供

中華民國運動與休閒協會於今天完成新任理事長、理事及監事改選作業，整體選務程序順利完成。本次改選結果，賴俊賓（現任台北市議員陳慈慧辦公室主任）當選新任理事長，未來他將帶領新一屆理監事團隊，以推動全民運動為宗旨，持續深化運動休閒在基層的推廣與全民參與。

卸下重任的前理事長謝清良表示，衷心感謝全體會員、理監事團隊及所有運動休閒界夥伴一路以來的支持與付出，讓他有機會為協會會務盡一份心力。任內協會陸續承辦台南400定向越野、金蛇躍龍門定向越野、艋舺盃桌球錦標賽、協辦台北市鯨神盃龍舟賽、台南全國鐵人三項錦標賽，以及新光人壽全國Fun Run賽事等指標性運動賽事，也讓協會得以持續推動各項活動與基層推廣工作，並共同見證協會穩健成長。

新任理事長賴俊賓長期投入公共事務與地方服務，現任台北市議員陳慈慧辦公室主任，對於基層民意與社會資源整合擁有豐富經驗。

賴俊賓表示，運動休閒與全民健康息息相關，未來協會將呼應運動部推動全民運動之全齡化與社區化發展方向，積極推廣各項運動休閒活動，強化基層扎根與資源整合，落實社區運動與各層級賽事推廣，保障各族群運動參與權益，提升民眾參與運動的機會與意願；同時也會持續與地方政府、學校及民間團體合作，打造更完善、健全的全民運動發展環境。

賴俊賓感謝歷屆理監事及社會各界長期支持與付出，未來將攜手新任理監事團隊，以團結合作精神，共同推動全民運動持續向前，迎向全新里程碑。

運動 理事長 團隊

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