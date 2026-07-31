足球／宣布私人投資計畫惹議 FIFA允諾推動公開民主諮詢

國際足球總會（FIFA）日前表示擬推動出售世界盃等賽事股權給私人投資者的計畫後，今天矢言持續推動「公開、民主」的諮詢程序，儘管該計畫宣布後遭遇反對聲浪。

法新社報導，FIFA計劃成立估值200億美元的半私有化子公司FIFA Forward Enterprise（FFE），負責經營世界盃和其他賽事，由FIFA掌握過半股權，但希望透過「謹慎挑選長期投資人」籌資42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

這項計畫受到外界反對，歐洲足球總會（UEFA）揚言若FIFA執意推動私人投資計畫，將會抵制世界盃。

FIFA發布聲明說所有會員協會都應該有機會考慮這項計畫，強調「沒有人出售足球（運動），這絕對不在FIFA的考慮之列」。

FIFA表示已收到UEFA及中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）的回饋意見。CONCACAF表示，旗下41個會員協會全數反對FIFA出售世界盃商業經營權部分股權的提案。

FIFA指出，原先規劃的諮詢程序受到「錯誤媒體報導干擾」，「我們尊重公開表達的意見和關切，同時重申我們允諾推動公開、民主的諮詢。我們將持續推動這項諮詢進程，確保每個（會員協會）都能基於事實表達意見」。