足球／足協首辦C級女子教練專班 提升台灣持有國際證照女性教練人數

中華民國足球協今天正式宣布，將於8月17日至26日在吳鳳科技大學舉辦「AFC C級女子教練證照培訓課程」，本課程專為女性教練量身打造，由副理事長王筱薰親自向FIFA女子足球部門爭取辦理經費，並邀請FIFA技術顧問擔任授課講師，預計培育24名優秀女性教練，為木蘭聯賽及台灣女子足球的長期發展注入新動能。

為降低女性教練進修的門檻，本課程全額免費，報名費、課程費用、住宿、膳食等相關支出，均由足協爭取的補助經費全額支應，協會特別鼓勵木蘭聯賽各參賽俱樂部，指派有意轉任教練的資深球員或具潛力的年輕教練報名，每隊可優先推薦2個名額，協助球隊自主培育教練人才，建立從球員到教練的完整發展路徑。

理事長張璨也強調，協會將持續強化女子足球各層面的建設，從聯賽制度、賽事規劃到基層扎根，全面提升木蘭聯賽的競爭強度與公平性，讓每一場比賽都經得起檢驗；同時協會也將持續打造更友善專業的執教環境，提供完整的訓練資源，吸引更多優秀女性投入教練工作，讓台灣女子足球的發展能夠站在更扎實的基礎上，穩健地走向下一個階段。

王筱薰長期關注基層與女子足球發展，早在2012年擔任秘書長期間，便一手創辦木蘭聯賽的前身「台灣女子足球聯賽(Taiwan Ladies League， TLL)」，並在任內與體育署攜手完成木蘭聯賽的改制規劃，張璨上任後全力支持長期推動的各項基層與女子足球發展計畫，此次女子教練專班即為重要成果之一。

王筱薰強調，「女子足球要走得長遠關鍵不只是場上的球員，更是場邊願意留下來的教練，我們希望透過這次由FIFA支持的專屬課程，不僅提升女性教練的專業能力，也讓木蘭聯賽各隊擁有更多優秀的女性教練人才，真正落實女子足球的永續發展。」本次專班預計將大幅提升台灣持有國際證照女性教練的人數，並建立可持續複製的培育模式，為木蘭聯賽及基層女子足球發展，儲備堅實的教練人才後盾。