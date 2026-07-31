快訊

台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／足協首辦C級女子教練專班 提升台灣持有國際證照女性教練人數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
侯芳瑋為本次專班的助理講師，藉由專班培養更多優秀女子教練。圖／中華足協提供
侯芳瑋為本次專班的助理講師，藉由專班培養更多優秀女子教練。圖／中華足協提供

中華民國足球協今天正式宣布，將於8月17日至26日在吳鳳科技大學舉辦「AFC C級女子教練證照培訓課程」，本課程專為女性教練量身打造，由副理事長王筱薰親自向FIFA女子足球部門爭取辦理經費，並邀請FIFA技術顧問擔任授課講師，預計培育24名優秀女性教練，為木蘭聯賽及台灣女子足球的長期發展注入新動能。

為降低女性教練進修的門檻，本課程全額免費，報名費、課程費用、住宿、膳食等相關支出，均由足協爭取的補助經費全額支應，協會特別鼓勵木蘭聯賽各參賽俱樂部，指派有意轉任教練的資深球員或具潛力的年輕教練報名，每隊可優先推薦2個名額，協助球隊自主培育教練人才，建立從球員到教練的完整發展路徑。

理事長張璨也強調，協會將持續強化女子足球各層面的建設，從聯賽制度、賽事規劃到基層扎根，全面提升木蘭聯賽的競爭強度與公平性，讓每一場比賽都經得起檢驗；同時協會也將持續打造更友善專業的執教環境，提供完整的訓練資源，吸引更多優秀女性投入教練工作，讓台灣女子足球的發展能夠站在更扎實的基礎上，穩健地走向下一個階段。

王筱薰長期關注基層與女子足球發展，早在2012年擔任秘書長期間，便一手創辦木蘭聯賽的前身「台灣女子足球聯賽(Taiwan Ladies League， TLL)」，並在任內與體育署攜手完成木蘭聯賽的改制規劃，張璨上任後全力支持長期推動的各項基層與女子足球發展計畫，此次女子教練專班即為重要成果之一。

王筱薰強調，「女子足球要走得長遠關鍵不只是場上的球員，更是場邊願意留下來的教練，我們希望透過這次由FIFA支持的專屬課程，不僅提升女性教練的專業能力，也讓木蘭聯賽各隊擁有更多優秀的女性教練人才，真正落實女子足球的永續發展。」本次專班預計將大幅提升台灣持有國際證照女性教練的人數，並建立可持續複製的培育模式，為木蘭聯賽及基層女子足球發展，儲備堅實的教練人才後盾。

女性 足球 教練

延伸閱讀

世足賽／歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本

全國錦標賽包辦冠亞軍 接棒未來、元夢多隊員進世界盃中華培訓隊

足球／席丹接掌法國國家隊兵符 不惜推掉其他邀約

從「棒球沙漠」到全國霸主！平鎮高中如何用 20 年稱霸台灣青棒？

相關新聞

足球／足協首辦C級女子教練專班 提升台灣持有國際證照女性教練人數

中華民國足球協今天正式宣布，將於8月17日至26日在吳鳳科技大學舉辦「AFC C級女子教練證照培訓課程」，本課程專為女性教練量身打造，由副理事長王筱薰親自向FIFA女子足球部門爭取辦理經費，並邀請FIFA技術顧問擔任授課講師，預計培育24名優秀女性教練，為木蘭聯賽及台灣女子足球的長期發展注入新動能。

擊劍／亞青少盃台北站登場 中華隊拚主場佳績

2026年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站，今天起至8月2日在台北體育館點燃戰火，吸引362名選手報名參賽；其中台灣隊精銳盡...

高球／徐薇淩起伏震盪收71桿 英國公開賽首輪第26名

高球好手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽最終場英國女子公開賽首回合震盪起伏，抓4博蒂、吞1柏忌...

世足賽／歐洲足總揚言抵制世界盃 反對FIFA引進私人資本

歐洲足球總會（UEFA）今天表示，倘若國際足球總會（FIFA）執意推動出售世界盃等賽事股權給私人投資者的計畫，UEFA將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。